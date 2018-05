Transmilenio habilitó al único proponente que hay para la licitación de Transmicable

Aunque en principio el consorcio Cable Móvil fue inhabilitado porque no entregó todos los documentos, TM lo habilitó luego de revisar el documento con la subsanación de las observaciones. Este jueves, a las 8:30 a.m., es la audiencia de adjudicación.

Para las 8:30 a.m. de este jueves está programada la audiencia de adjudicación del contrato para la operación del Transmicable de Ciudad Bolívar. No habrá sorpresa. Al proceso sólo se presentó un proponente: el consorcio Cable Móvil, integrado por las empresas Transdev (Chile) y Fanalca (Colombia), ambas con negocios en el sector transporte. El consorcio, virtual ganador del contrato de operación por 66 meses y un valor de $91.000 millones, recibió varios cuestionamientos por no haber presentado sus estados financieros certificados, pero, sobre todo, por su falta de experiencia manejando cables aéreos. (LEA: Experiencia: la duda sobre el único oferente para operar Transmicable)

Las advertencias por las posibles irregularidades de Cable Móvil fueron hechas por la empresa Cable Aéreo de Manizales y la firma Intec, que le pidieron a Transmilenio revocar la licitación y revisar el pliego de condiciones, pues consideró que las exigencias económicas dejaban por fuera a las empresas públicas del país que operan cables aéreos. No obstante, pese a las múltiples observaciones, la evaluación definitiva de Transmilenio habilitó al consorcio que se quedará con el contrato. El único obstáculo para cerrar el proceso serían quienes han manifestado su oposición, pues aseguran que en la audiencia de adjudicación presentarán nuevos reparos a la licitación.

Cabe aclarar que en la evaluación preliminar de TM, en la que verificó si Cable Móvil cumplía los requisitos técnicos, financieros y jurídicos, el consorcio resultó inhabilitado ya que no entregó todos los documentos. No obstante, TM les dio un plazo para adjuntar esos certificados y así subsanar las observaciones.

(Elección del operador de Transmicable en Bogotá, en la recta final)

Mañana, durante la audiencia de adjudicación, se sabrá si las explicaciones fueron suficientes. En ese caso, el consorcio se quedará con el contrato; de lo contrario, el proceso se declarará desierto y el Distrito tendrá que abrir un nuevo proceso de selección abreviada, que duraría cuatro meses, teniendo en cuenta que el IDU entrega la obra en julio. Otro camino que tendría TM es firmar un contrato interadministrativo con alguna de las empresas que operan cables aéreos en el país.

La duda puntual sobre la experiencia de Cable Móvil radica en que la firma chilena Transdev, a la hora de certificar la experiencia en operación y mantenimiento de cables, relacionó contratos de dos empresas de Europa que aseguraba controlar, pero TM no encontró los documentos que acreditaran el control sobre las empresas, ni certificados del contratante, ni obligaciones del contrato. Además, en la evaluación jurídica, la empresa colombiana Fanalca no presentó certificado de la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP), que es el que lo habilita para contratar con el Estado, ni los compromisos de probidad.

(A la licitación para operar el Transmicable en Bogotá sólo se presentó un proponente)

La explicación que dio Transdev Chile al respecto fue que pertenece a una empresa denominada Transdev Group, cuya casa matriz es la sociedad Caisse des Despots, que a su vez es dueña en Europa del 39,5% de las acciones de la firma Compagnie Des Alpes, propietaria de SCV Domaine Skiable LTD y de Gran Massif Domaine Skiables. Según la firma, esas son las empresas que cuentan con la experiencia requerida en el pliego de condiciones.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook