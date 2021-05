Transmilenio retornará a su operación habitual este jueves 6 de mayo

Los buses de TM y SITP, así como el Transmicable, iniciarán su operación desde las 4:00 a.m. y prestarán el servicio en la medida en que las condiciones de seguridad y movilidad lo permitan.

Los usuarios de Transmilenio (TM) han tenido varias dificultades para utilizar el sistema debido a las afectaciones que ha tenido por cuenta de las jornadas de protesta que vive la Bogotá hace una semana. Además de que en este momento hay 45 estaciones fuera de servicio, la situación más compleja se vivió este miércoles, cuando por las dificultades para preparar la flota el sistema tuvo que acortar su horario de operación y abrir sus puertas dos horas después, es decir a las 6:00 a.m., y cerrar la operación a las 3:00 p.m.

Para este jueves 6 de Mayo, debido a que en la noche del miércoles no se presentaron graves situaciones de orden público que dificultaran la preparación de los buses, TM anunció que iniciará la operación de los articulados rojos y los buses del SITP en el horario habitual (4:00 a.m. y 4:30 a.m. el Transmicable). Asimismo, para esta jornada no está prevista una hora de cierre, por lo que se prestará el servicio en la medida en que las condiciones de seguridad y movilidad lo permitan.

“Esto significa que en caso de haber algún tipo de bloqueo o vandalismo estaremos informando a través de nuestras redes para que los usuarios puedan planear de mejor forma su viaje y puedan llegar a su destino en el menor tiempo posible”, manifestó Felipe Ramírez, gerente del sistema.