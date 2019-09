Tres actividades gratuitas para celebrar el Mes del Patrimonio, en Bogotá

Con más de 20 actividades artísticas y educativas, el Distrito celebrará el Mes del Patrimonio, que se festeja en el país cada septiembre desde 1998. Algunos eventos son recorridos patrimoniales, exposiciones, charlas y talleres en el Museo de Bogotá y lanzamientos de publicaciones. Los siguientes son tres espacios recomendados por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC):

‘La Casa Abierta del Centro Histórico’,

En esta exposición los ciudadanos podrán conocer qué es el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá (PEMP) y resolver inquietudes con el equipo IDPC. Adicionalmente, en ese espacio se les comentará sobre iniciativas que pueden tomar para aportar a la implementación del plan.

Lugar: sede Palomar del Príncipe (calle 12b No. 2 – 96)

Fecha: a partir del 19 de septiembre

Hora: 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

‘Civinautas: hechos de memoria’

Esta exhibición, diseñada para niños, tiene como fin brindarles a los más pequeños un espacio en el que compartan sus experiencias y reflexionen sobres sus sueños e ideas en relación con el patrimonio cultural.

Por eso, como parte del montaje, realizado por expertos del Museo de Bogotá, se crearon cinco zonas de experiencia en las que se tratan temas como la convivencia, el reconocimiento del otro y la vida en comunidad, la relación con el territorio y los cerros como referente de nuestro entorno.

Lugar: Biblioteca Pública Virgilio Barco (carrera 60 No. 57 – 60, piso 2).

Fecha: desde el 16 de septiembre hasta el 31 de octubre

Horarios: lunes, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. / martes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. / sábado, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. / domingo, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. (Último ingreso, media hora antes del cierre).

Recorridos por las 'Tiendas con memoria'

Los participantes de este recorrido podrán visitar algunos establecimientos comerciales emblemáticos, clubes de ajedrez y ping-pong de la capital. En este espacio se brindará la posibilidad de dialogar con quienes atienden los negocios, para conocer sus historias de vida y cómo aprendieron sus oficios.

Punto de encuentro: por confirmar

Fecha: 19 de septiembre

Hora: 11:00 a.m.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook