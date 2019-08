Alcaldía de Soacha estudia extender, una vez más, toque de queda

Este miércoles 31 de julio finaliza el cuarto toque de queda que se ha realizado en Soacha, Cundinamarca, (desde mediados del año pasado hasta hoy). Esta medida, que inició el pasado 5 de julio, fue implementada por la Alcaldía de Soacha, la Policía, el Ejército, el CTI, la Personería y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y, según las autoridades, marcó una reducción en los índices de delitos cometidos en la población.

El balance que dejó este toque de queda (que era para menores de edad entre 9:00 p.m. y 5:00 a.m. que no estuvieran acompañados de adultos), fue positivo, según las autoridades. Su argumento es que tras los operativos que se realizaron, fueron trasladados 144 niños y jóvenes que no se acogieron a la medida a un centro de acopio, donde se le dieron charlas sobre la prevención del consumo de estupefacientes.

>>> Lea: Toque de queda: ¿medida para salvar del hampa a los jóvenes en Soacha?

Otro de los resultados significativos fue la reducción en las cifras de homicidios en un 11%, lesiones personales (10%), e incautación de más de 400 gramos de marihuana. Además, se intervinieron 75 establecimientos de comercio nocturno, y a 12 de esos se les aplicaron medidas correctivas.

Del mismo modo, de acuerdo con las instituciones, por la prohibición de parrillero hombre en motocicletas el hurto a residencias se redujo en un 23% y a establecimientos de comercio en un 31%.

“Este balance que nos dejaron las cifras permitió que mejorara la percepción de seguridad en la ciudadanía, lo cual resultaba favorable. Ahora buscamos prorrogar esta medida para que dure 15 días más con el fin de seguir obteniendo resultados”, aseguró el secretario de Gobierno de Soacha, William Mayorga.

Adicional a los toques de queda, que fueron bien recibidos por los padres de familia, según el funcionario, se ha implementado el proyecto “Papátrulleros”, que abarca talleres sobre proyectos de vida que se dictan en las instituciones educativas.

Pese a los resultados, expertos en seguridad consideran que el abusar de la medida podría tener un efecto adverso a largo plazo. Para Johan Avendaño, experto de la Universidad Central, la inseguridad en Soacha es de vieja data, por lo que podría pensarse que la población ve la restricción como algo normal. Sin embargo, esto no quiere decir que sea correcta, porque la Alcaldía no está resolviendo el problema de fondo.

“Es grave pensar que en el mediano plazo el toque de queda pueda ser permanente, porque la administración estaría mostrando su incapacidad para abordar el problema. Es factible que decida dejarla en ciertos sectores. Sin embargo, no puede ser la única medida. El problema no se resolverá con impedir que la gente salga a las calles después de una hora”.

Por su parte, Hugo Acero, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, considera que si bien “las medidas prohibitivas tiene resultados en el corto plazo, después se flexibilizan los controles, los jóvenes burlan la medida y se convierte para algunos policías y funcionarios en fuente de corrupción, revirtiendo su efecto”.

Por eso, afirma, más que la restricción, la tarea debe apuntar a temas preventivos y de atención a los pocos menores involucrados en asuntos de violencia. “Con estas medidas se estigmatiza a los menores como promotores de violencia, manteniendo la idea de que es más fácil limitar derechos que garantizarlos”.

