La balacera se dio luego de una persecución por parte de la Policía, debido a que dos hombres y una mujer habrían robado un vehículo horas antes. Los delincuentes fueron ubicados gracias al sistema de apagado remoto del carro que activó una alarma y alertó a los habitantes del sector.

El enfrentamiento se dio sobre las 2 a.m. de este viernes, cuando la Policía localizó a tres jóvenes, quienes horas antes habrían robado un vehículo en el sur de Bogotá. Cuando los delincuentes intentaron escapar hubo fuego cruzado, por lo que uno de ellos intentó irse en otro carro. Sin embargo, en medio de su escape este perdió el control y chocó con una vivienda, muriendo a causa del choque y de los disparos que recibió.

El robo se llevó a cabo en el sector de La Igualdad, cuando el conductor fue abordado por un hombre que le apuntó con un arma de fuego haciendo que se detuviera. Posteriormente, dos personas más, un hombre y una mujer, se subieron por la parte de atrás del vehículo y lo amenazaron mientras que desactivaban el sistema de rastreo del carro desde el celular de la víctima, una vez lo hicieron, abandonaron al conductor y se llevaron el automotor.

“El muchacho me amenazó, la muchacha me quitó el celular para quitarle las ubicaciones y los sistemas de rastreo al carro y el otro comenzó a manejar como loco, luego me dejaron tirado en un potrero”, manifestó el hombre víctima del hurto a Caracol Radio.

Luego de esto, la víctima del hurto se logró comunicar con un familiar que activó el apagado remoto del carro que, para ese entonces, ya se encontraba en el barrio Panamericano, localidad de Los Mártires. En ese momento, una alarma empezó a sonar y alertó a quienes vivían en el sector haciendo que llamaran a la Policía.

Cuando los delincuentes se percataron de que estaban expuestos y las autoridades ya estaban en el lugar respondieron a tiros, por lo que se desató un enfrentamiento. Uno de ellos trató de escapar en otro vehículo, pero se estrelló contra una casa y falleció, mientras que otros dos resultaron heridos.

“Cuando llegaron los uniformados fueron recibidos a tiros, un ladrón fallece, la ladrona que estaba al lado mío recibió un impacto de bala en la columna, el otro recibe un tiro en el pie y el muchacho jovencito que iba manejando fue capturado, gracias a la policía el vehículo lo recuperamos y gracias también al sistema de rastreo”, agregó el dueño del vehículo.

Los ladrones que tendrían entre 18 y 20 años fueron capturados, mientras que Unidades de Criminalística inspeccionaron la escena. Por ahora los hechos son materia de investigación.