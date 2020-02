Un niño de dos años murió arrollado por una camioneta en Usaquén

El pequeño transitaba en compañía de su mamá por una vía "destapada" en la que no hay andenes, ni señalización, para el paso peatonal.

Un niño de dos años murió arrollado por una camioneta, luego de caer de un pequeño carro de plástico en el que estaba montado. El hecho ocurrió en la calle 189 con carrera 9, en el barrio Verbenal de la localidad de Usaquén, mientras el menos paseaba en compañía de su mamá.

En ese punto de la ciudad no hay andenes ni señalización para separar el paso peatonal del vehicular, por lo que los peatones deben caminar entre los carros y esto representa un riesgo inminente para quienes transitan por el lugar.

“Él va en su cochecito trasladándose por la vía destapada que hay, cruza un vehículo y ocurre un lamentable accidente, parece que el cochecito se voltea y la camioneta lo arrolla”, indicó José Francisco Tenjo, habitante de Usaquén, a Noticias Caracol.

La mamá intentó auxiliar a su hijo, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos porque el menor ya no tenía signos vitales. Los paramédicos del servicio distrital de salud llegaron en una ambulancia a la zona y corroboraron que el bebé había fallecido. Posteriormente, unidades de criminalística de tránsito hicieron presencia en al lugar para adelantar las labores de inspección y traslado del cadáver a Medicina Legal.

Los residentes del sector afirman que han intentado gestionar con las autoridades la señalización de las calles ya que los peatones no tienen un andén para transitar.

“No hay espacio de andenes, no hay señalización, no hay peatonales. Esto ha sido discutido en los comités de obra y no se ha hecho caso a las necesidades del territorio expresadas por la comunidad.”, aseguró Mónica Quilaguy a dicho medio.

* * *

