Unas 100 familias resultaron afectadas por desalojo en plaza de mercado de Tunjuelito

El desalojo se realizó por orden de un juzgado, debido a que el lugar en el que funcionaba la plaza es privado y está en un proceso de restitución. Vendedores del lugar aseguran que es una “injusticia”.

Durante la noche del pasado jueves y la madrugada de este viernes autoridades realizaron el desalojo de una plaza de mercado de Tunjuelito, en el sur de Bogotá. La orden la emitió el Juzgado 64 Civil Municipal, debido a que el predio en el que funcionaba la plaza es privado y, al parecer, por este se está adelantando un proceso de restitución. Los comerciantes del lugar protestaron por el desalojo, pero no lograron detener el proceso.

Los vendedores de la plaza de mercado se mostraron sorprendidos después de que, con la orden del juez, llegara la Policía para realizar el desalojo. Según la información de las personas afectadas, la plaza llevaba funcionando 60 años. “Acaban con toda una tradición, es increíble que, por el uso del suelo a estas alturas, suceda eso”, dijo Mary Herrán, una de las afectadas.

Otra persona que resultó afectada aseguró que la decisión era una injusticia. “Le quitaron el trabajo a la gente honesta. ¿Dónde está el pueblo?, vinieron a desalojar a la pobre gente que tenía aquí el trabajo de toda su vida. Yo tengo 48 años y fui criado en la plaza, la plaza me criÓ a mi. Me duele en el alma, me quitaron un pedazo de mi”, dijo el hombre.

La alcaldía local de Tunjuelito informó a El Espectador que, en efecto, ellos estuvieron en el lugar cuando comenzó el desalojo, pero fue para garantizar los derechos de la comunidad, pues aseguraron que la orden no tiene que ver con la alcaldía local. Con el desalojo, son al menos 100 familias las que se quedaron afectadas.

Además aseguran que, durante el proceso judicial que se adelantaba, nunca se les informó del desalojo. “Señores del juzgado, permitan que las 100 familias hagan parte del proceso”, pidió Herrán, pues ahora estas familias no saben que hacer con sus puestos ni los productos que comercializaban.

En videos que fueron suministrados a este medio, quedó en evidencia que las autoridades ya sacaron a todos los vendedores del lugar y que incluso comenzaron a quitar las tejas del predio.