Uno de cada cinco restaurantes en Bogotá no cumple condiciones de salubridad

Casi 13.000 establecimientos inspeccionados por la Secretaría de Salud no cuentan con los requisitos mínimos de salubridad. Los restaurantes visitados se dedican a la preparación, almacenamiento, distribución y expendio de alimentos en Bogotá.

La Secretaría de Salud de Bogotá realizó 71.377 inspecciones a establecimientos dedicados a la venta de alimentos en la ciudad, de los cuales 58.536 contaron con la aprobación del Distrito por cumplir con las normas y no ofrecer un riesgo a la salud pública. No obstante, llama la atención que de ese total son 12.841 no obtuvieron el aval de la entidad.

Mediante la inspección se tomaron medidas con 286 establecimientos por incumplimiento a la norma sanitaria, por lo que recibirán visitas rigurosas hasta tanto cumplan con los estándares y reciban concepto favorable parcial.

“La base central de los negocios de alimentos está en el manipulador (cajeros, meseros, chef, distribuidores, entre otros). A este punto se le debe dar más importancia en los establecimientos cuando son evaluados porque pueden tener toda la documentación y tecnología en el establecimiento, pero si el manipulado no aplica las Buenas Prácticas de Manufactura, BPM, habrá problemas de inocuidad y graves problemas de salud”, aclaró María Cristina Prieto, coordinadora de alimentos sanos y seguros de la Secretaría de Salud.

En 2016 la Secretaría de Salud impuso 344 medidas de seguridad a casi 900 restaurantes populares de la ciudad, consistentes en clausuras temporales, decomiso de productos e incluso, destrucción de artículo. Las medidas se tomaron luego de una visita de la entidad a 1.158 restaurantes.

Actualmente, la administración cuenta con programas como ‘Restaurante 1A’ dirigido a los restaurantes populares de la ciudad, para capacitar a los propietarios y empleados frente a la adecuada manipulación, prácticas de manufactura, nutrición, gastronomía y mercadeo.

