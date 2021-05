Los residentes del sector se unieron a la primera línea, después de que sus miembros fueran rodeados y requisados por agentes del Esmad. La manifestación en el lugar continúa con más de 150 personas.

Desde tempranas horas de la mañana de este martes la denominada “primera línea” llegó al Portal Américas, donde se desarrolla una manifestación que generó retrasos en la operación de Transmilenio (TM). Hasta el punto también llegaron miembros del Esmad, quienes rodearon a la primera línea, por lo que la comunidad del sector salió a respaldarlos. El plantón continúa en el lugar.

De acuerdo con las versiones de algunas personas que se encontraban en el portal, el Esmad rodeó a la primera línea y después les pidió una requisa. En videos difundidos en redes sociales quedaron evidenciados los momentos en que la comunidad realizó el cordón humanitario y, con aplausos y cacerolazos, apoyaron a los manifestantes.

🔊 Reporte desde el portal de las Américas en Bogotá. La comunidad está saliendo a proteger a los jóvenes que están cercados por el ESMAD desde hace unas horas.

#ParoNacional18M pic.twitter.com/wKqHd9bawH — Juventud Paz. | COLOMBIA RESISTE. (@juventudpazcol) May 18, 2021

Lea: Bloqueos intermitentes en el Portal de las Américas en la mañana de este martes

Finalmente, después de que los miembros de la primera línea fueron requisados por los agentes, pudieron salir del lugar donde se encontraban. Ahora regresaron a la puerta del Portal Américas donde, hasta el momento, no hay disturbios. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad hay más de 150 personas manifestándose en esa zona de la ciudad.

TM informó en su más reciente reporte que el Portal ya pudo volver a operar y que la manifestación ya no está generando afectación vial. No obstante, hay que recordar que debido a que hay 15 estaciones de la troncal de las Américas que se encuentran inhabilitadas por los daños que han sufrido durante el Paro Nacional. Estas son las estaciones de la troncal que no están operando:

1. Patio Bonito

2. Biblioteca Tintal

3. Transversal 86

4. Mandalay

5. Av. Américas - Av. Boyacá

6. Marsella

7. Pradera

8. Distrito Grafiti

9. Puente Aranda

10. Carrera 43

11. Zona Industrial

12. CDS-Carrera 32

13. San Façon - kr 22

14. De la Sabana

15. Avenida Jiménez (por la calle 13 y Caracas)