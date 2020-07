Desde muy temprano, se encadenaron a sus puestos de trabajo en la plaza fundacional de Bosa, para exigir a la alcaldía local soluciones, dado que por la cuarentena no han podido salir a trabajar.

Desde las 6:00 de la mañana, docenas de vendedores informales que trabajan en la localidad de Bosa iniciaron una protesta frente a la alcaldía local, debido, según ellos, a las restricciones impuestas por el Distrito para realizar este tipo de actividades comerciales.

Los manifestantes señalaron que desde este lunes entraron en una “huelga de hambre indefinida”, por lo que se encadenaron a sus vehículos de trabajo en la plaza fundacional de Bosa, a la espera de una respuesta concreta a su situación.

Lea también: La puja por la atención a los comerciantes informales

Y es que, desde que se reactivó el comercio para algunos sectores económicos de la capital, los protocolos exigidos por el Distrito para este sector han traído descontentos entre los trabajadores. Según los manifestantes, no han podido vender sus productos y han tenido que permanecer en casa, en cuarentena, debido a que la actividad no está regulada por el Gobierno y muchos de ellos no cuentan con medidas de protección personal.

Uno de los trabajadores informales, de 65 años, señaló a Blu Radio que desde hace muchos años vende algodones de azúcar, raspado y mango biche, y que esta actividad es su única opción que tiene para sobrevivir.

Le puede interesar: Implementarán “Pico y Puesto” para vendedores informales de San Victorino

Como él, al menos 200 vendedores informales manifiestan que los operativos de control no les permiten ejercer sus trabajos. “La marcha se prolongará hasta tanto la alcaldía local no llegue a un acuerdo con los vendedores”, indicó Pedro a la misma emisora.

Es de resaltar que el Distrito, junto con otras entidades como el Instituto para la Economía Social (IPES), han venido realizando una serie de acuerdos y actividades para permitir que los vendedores informales ejerzan sus actividades, cumpliendo acuerdos y protocolos.

El IPES continúa diálogo pedagógico con vendedores informales de la localidad de Bosa frente al uso adecuado del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Se explica además, que en el autocuidado está la clave para protegerse del #COVID19.#EsConCulturaCiudadana pic.twitter.com/8UPP8S0MA7 — IPES (@IPESBogota) July 5, 2020

Lea además: Vendedores informales de Bogotá se capacitaron en seguridad y salud en el trabajo

Precisamente, durante la cuarentena, el IPES ha formado y capacitado a través de cursos virtuales gratuitos a 1.265 personas, entre ellas vendedores informales, en más de 30 temáticas como atención y servicio al cliente, cooperativismo con énfasis en trabajo asociado, seguridad en el trabajo, y manipulación higiénica de alimentos, entre otros, para que le hagan frente al virus en medio de la reactivación económica en la capital. A su vez, el Distrito a donado tapabocas para los trabajadores de este sector, muchos de los cuales se les permitió operar en San Victorino bajo la medida de Pico y Puesto.

*Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.

*Apóyanos con tu suscripción.