Vuelve el Madrugón a San Victorino, pero con cambio en el horario

Las jornadas, que fueron restringidas por las aglomeraciones, volverán a realizarse desde el próximo miércoles 10 de marzo, pero con algunas modificaciones en los horarios. Aquí le contamos cuales son las horas en las que se llevarán a cabo las ferias.

Los comerciantes de San Victorino, una de las zonas más populares en la capital, salieron a protestar este juenes para que el Distrito les permitiera la reactivación del tradicional madrugón. Tras un diálogo con el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, se concertó que el próximo miércoles 10 de marzo reiniciarán estas jornadas, pero con un horario distinto.

El “Madrugón” se desarrolla en la zona los miércoles y sábado, desde las 2:00 a.m., pero debido al segundo pico de la pandemia y las aglomeraciones que se presentaron en Navidad, fue restringido por el Distrito y los comercios solo pueden operar desde las 10:00 a.m.

Debido al impacto económico, los comerciantes y empleados salieron este jueves a protestar en el centro de Bogotá con pancartas, trapos rojos y pitos. El secretario de Gobierno de Bogotá se reunió con los comerciantes para discutir el tema y finalmente llegaron a un acuerdo: volverán los madrugones, pero con un cambio de horario.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, los madrugones volverán a partir del próximo miércoles 10 de marzo, pero se realizarán desde la 1:00 a.m. y hasta las 7:00 a.m., después de esa hora, ninguna persona tendrá ingreso a la zona. Además, los comerciantes tendrán que cumplir con estrictos protocolos de bioseguridad y con un control de aforo.

Además, también se pactó que junto con la Alcaldía local de Santa Fe y la Policía se trabajará para tener un control en el uso del espacio público, aforos y en vallar la zona entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m. para evitar aglomeraciones. El comienzo de esta jornada estará acompañada por el Distrito y dependiendo de como se desarrolle, la administración distrital decidirá si se amplían o no los horarios.