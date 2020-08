Vuelve la atención presencial en el SuperCADE de la carrera 30, en Bogotá

Los bogotanos que necesiten realizar algún trámite pueden agendar una cita a través de la línea 195.

El Distrito dio luz verde para que el SuperCADE de la carrera 30 vuelva a funcionar de manera presencial. Los ciudadanos que necesiten realizar trámites de manera presencial tendrán que agendar previamente una cita a través de la línea 195, y la programación se realizará de acuerdo con la medida de “Pico y cédula” que rige en la capital.

Para las personas interesadas en asistir presencialmente, la Secretaría de Hacienda entregó las siguientes recomendaciones:

*En la página web www.shd.gov.co el contribuyente puede descargar sus facturas para el pago del impuesto Predial y acogerse a los alivios por obligaciones tributarias pendientes de 2019 y años anteriores. Consulte cómo acceder a nuestros servicios virtuales, haciendo clic link.

*Las citas se agendan únicamente en la Línea 195.

*El agendamiento de la cita es para realizar cualquier trámite tributario relacionado con liquidación de impuestos Predial y de Vehículos; estados de cuenta de ICA, ReteICA, Predial y Vehículos; consultas de obligaciones pendientes; liquidación de años anteriores en Predial y Vehículos, y solicitudes de devolución. Así mismo, inscripción, novedades y actualización del RIT; información sobre Delineación Urbana, e información en medios magnéticos.

*La atención se está prestando únicamente en el SuperCADE de la Carrera 30. En ningún otro punto. El servicio se prestará de acuerdo con el Pico y Cédula.

*Para ingresar al SuperCADE habrá una fila prioritaria y solo se permitirá un aforo máximo de 204 personas dentro de las instalaciones.

*Recuerde usar siempre el tapabocas, mantener la distancia y seguir las indicaciones de bioseguridad. Si presenta algún síntoma de malestar o fiebre, por favor abstenerse de ir a la cita.

*Presente los documentos requeridos para la atención, si es propietario o autorizado. Consúltelos en la sección “Otros trámites tributarios”, de la página web de la entidad.

El horario de atención en el punto es de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:30 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Los domingos y festivos no se prestará atención.