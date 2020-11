¡Vuelve y juega! Dos localidades de Bogotá resultaron inundadas por las fuertes lluvias

Los Bomberos de Bogotá, junto al IDIGER, atendieron varias inundaciones que afectaron residencias y negocios en Chapinero y Barrios Unidos. Las fuertes precipitaciones también causaron la caída de un árbol.

Otra vez varias zonas de la ciudad se inundaron a causa de las fuertes lluvias que cayeron sobre la capital en la noche del pasado martes. Chapinero y Barrios Unidos fueron los barrios más afectados, pues residencias y negocios terminaron afectados por las inundaciones. Los Bomberos de Bogotá atendieron la emergencia y la caída de un árbol.

Los equipos de bomberos de las estaciones de Chapinero, Centro Histórico, Caobos, y Ferias fueron los encargados de atender las emergencias causadas por las lluvias. Las calles terminaron totalmente tapadas por el agua, y algunos comercios y residencias también sufrieron daños.

“El agua se entra por el patio y por la puerta del negocio. Me toca es sacar y sacar el agua para que no se me dañen las neveras. El portátil hoy casi se me daña. Es que esta calle se inunda y se tapa totalmente”, dijo Vita Camacho, una comerciante que salió afectada por las fuertes lluvias, en Noticias Caracol.

Casi hasta las 10:00 p.m. se mantuvieron las labores de los bomberos para atender las inundaciones. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) reiteró el llamado a las comunidades para que revisen los alcantarillados y sumideros de sus barrios, con el fin de verificar que estos estén destapados y así no se inunden las calles de la capital.

En la noche también se presentó la caída de un árbol que, por fortuna, no dejó personas heridas, sin embargo, sí causó congestión vehicular. Los bomberos llaman a los bogotanos a manejar con precaución, sobre todo cuando hay precipitaciones, pues de esa forma se pueden evitar accidentes que terminen en tragedias.