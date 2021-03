Wilkerson Hernández, procesado por el asesinato del patrullero Edwin Caro, a prisión

Un juez lo envió a la cárcel, debido a que considera que no puede desconocer las pruebas presentadas por la Fiscalía. Los videos y los testimonios indican que está involucrado en el homicidio y que representa un peligro para la comunidad. Él se declaró inocente.

Wilkerson Hernández, procesado por el asesinato de el patrullero Edwin Caro, tendrá que esperar el juicio en prisión. Un juez de garantías dictó medida de aseguramiento tras analizar las pruebas que presentó la Fiscalía, entre ellas videos y testimonios, las cuales eran suficientes para establecer que él sí participó en el homicidio del patrullero Edwin Caro y que después intentó huir.

De acuerdo con la delegada de la Fiscalía, la intención de Hernández y del otro sujeto que lo acompañaba al momento del crimen, era “causar la muerte de los dos policías. Pero José David Carvajalino (compañero de Edwin Caro) logró reaccionar”. Además, otro de los argumentos del ente acusador fue que, de no hacerlo, existía el riesgo de que Hernández no compareciera al proceso, pues podría ocultarse para evadirlo.

Sin embargo, para el defensor del procesado, no hay pruebas que evidencien que Hernández disparó contra Edwin Caro. “El sí iba en la moto, sí salió corriendo, sí botó el arma. Es evidente que participó en el hecho, pero no hay testigos que prueben que él disparara”, dijo el abogado, quien pidió que se le impusiera una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Pese a la petición de la defensa, el juez de control de garantías consideró qué Hernández debía ir a prisión para garantizar la protección de la comunidad. “Este estrado judicial no puede desconocer los elementos materiales probatorios que entregó la Fiscalía, así el procesado se haya declarado inocente”, dijo.

Con la decisión del juez, Wilkerson Hernández, quien no aceptó los cargos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas, debe esperar el avance del proceso en la cárcel.