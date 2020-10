¿Y el autocuidado? Denuncian fiestas clandestinas en bares de Bogotá sin distanciamiento social

Aunque el Distrito todavía no da luz verde para que operen, algunos establecimientos permanecen llenos, las personas no usan el tapabocas, no se regula la venta de licor e incluso, las reuniones alcanzan a durar hasta el día siguiente.

Todavía no está incluida la reactivación de bares y discotecas en la “nueva realidad” de Bogotá y ya hay denuncias ciudadanas que indican que no se están respetando las medidas de bioseguridad. Por un lado, no hay distanciamiento entre personas, uso de tapabocas y se llevan a cabo reuniones de largas jornadas, entre las 9:00 de la noche hasta el mediodía del día siguiente.

Este fin de semana, según la queja de las personas, se llevaron a cabo varias fiestas clandestinas en distintos establecimientos, sobre todo los que están en las inmediaciones del Parque de los Hippies (calle 60 con carrera 8), en la localidad de Chapinero.

¿Y el autocuidado? Denuncian que este fin de semana se han realizado fiestas en bares de Bogotá sin respetar el distanciamiento físico y el uso de tapabocas.

El Distrito aclaró que estos establecimientos todavía no tienen permiso para operar.

Este panorama preocupa a los demás miembros del gremio, que esperan que el Gobierno Nacional y el Distrito les den luz verde para su reactivación. “Si no se respetan las medidas y no se pone control es muy difícil que nos permitan abrir o que nuestra reactivación dure y nos vuelvan a encerrar”, señala el administrador de un bar del sector de la calle 85.

Por su parte, frente a estas denuncias, la Policía asegura que aunque las autoridades juegan un papel importante en la regulación de este tipo de situaciones, el problema radica principalmente en la conciencia de autocuidado de las personas, por lo que invita a los bogotanos a tener una mayor prevención y respetar las normas decretadas.

El 23 de septiembre, el Distrito reiteró que lo bares y discotecas son un sector que todavía no pueden operar. De hecho, los únicos establecimientos de servicio similar que están prestando su servicio son restaurantes y gastrobares.

“Como es difícil que este tipo de establecimientos garanticen la circulación natural del aire para disminuir el riesgo de propagación, así como el distanciamiento físico de dos metros entre personas en las barras, en caso de que aplique, y entre mesas o grupos de personas, permanecerán cerrados hasta que el Gobierno Nacional lo considere necesario”, dicta el comunicado de la Alcaldía.