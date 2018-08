PRIMER ENCUENTRO CON LA BANCADA POR BOGOTÁ EN CÁMARA DE REPRESENTANTES

"Yo invito a los que quiero": Peñalosa sobre exclusión de congresistas a reunión

La polémica desatada por la exclusión de un almuerzo a cuatro congresistas de la bancada por Bogotá de la Cámara de Representantes, generó revuelo en redes sociales y entre la ciudadanía. Los funcionarios excludos defendieron que, si bien tienen diferencias con el alcalde, es necesario que en una democaria haya espacios de diálogo en los que intervengan tanto partidarios y contradictores.

Por eso, en respuesta a las críticas y señalamientos de los diferentes sectores políticos, Enrique Peñalosa afirmó que él podía invitar a quienes quería. “Puedo invitar a las personas que me parece pueden ser agradable e interesantes", afirmó el alcalde. Vale recordar que los cuatro congresistas son Inti Asprilla (Alianza Verde), María José Pizarro y David Racero (Decentes) y Germán Navas (Polo Democrático), son conocidos por ser parte de la oposición.

Frente a la polémica decisión del alcalde de no invitar al almuerzo a los funcionarios, Inti Asprilla afirmó que "soy opositor del alcalde, pero sé que en la democracia se debate y se dialoga. Somos toda una bancada por Bogotá y si mi partido hubiera dicho que debíamos asistir lo hubiera heco. Yo tengo un cargo en el que represento más de 100.000 bogotanos en el congreso y, aunque sea la casa de él, tiene que entender que en la bancada somos 18".

(Lea: Criticas a Peñalosa por no invitar a congresistas de oposición a reunión)

Así mismo, David Racero declaró que "no se me hace extraño que no nos invite, lo ha manejado en toda su alcaldía. Esto solo refleja la incapacidad de escuchar del mandatario. Sobre nosotros hay unos 300.000 votos, lo que quiere decir que hay muchos ciudadanos que comparten nuestra visión diferente de ciudad. Nosotros no perdemos, los que pierden son la gente y la ciudad. El alcalde gobierna solo. A nosotros nos une la ciudad y eso no se puede desconocer".

De acuerdo con los congresistas, en este periodo los 18 representantes de la bancada conformaron la comisión por Bogotá y, a pesar de sus diferencias, han logrado dialogar para promover proyectos de la ciudad. Sin embargo, desde hace dos semanas, varios de los funcionarios recibieron la invitación al almuerzo con el alcalde.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook: