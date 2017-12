Academia de Ciencias critica al Gobierno por decidir la política científica con una encuesta

Redacción ciencia

La falta de participación de las comunidades en la política estatal es un reclamo que surge con cierta frecuencia. Tratando de remediar esto, Colciencias emprendió un esfuerzo para que, mediante una encuesta en línea y abierta para todo el público, la gente votara por “los principales desafíos que el país debe superar con ayuda de la ciencia y la innovación”.

Pero a veces el remedio resulta peor que la enfermedad. El pasado 21 de diciembre, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales le envió una carta a la entidad criticando aspectos puntuales de la encuesta Qué camino cogemos, en la que el gobierno puso a la gente a escoger seis de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible para priorizar.

“Creemos que tratar de definir a través de una encuesta cuáles son los objetivos más importantes va en contra”, dicen los científicos, de la obligación que asumió el estado de cumplir todos y cada uno de los ODS, un pacto internacional liderado por las Naciones Unidas. “¿Cómo escoger seis de 17? Todos son importantes, desde nuestro punto de vista”, dicen los científicos en la carta.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una serie de 17 grandes propósitos sociales, económicos y medioambientales que 193 países, incluyendo Colombia, acordaron alcanzar para mejorar las condiciones de vida en el mundo. Las Naciones Unidas (ONU) y los firmantes se pusieron como plazo máximo para cumplirlos el año 2030.

Por otra parte, a la Academia le preocupa que sea la ciudadanía, que ha mostrado un desconocimiento y desprecio profundo por la ciencia y la tecnología, la que decida el rumbo de este importante sector en el país. “La falta de conocimientos sobre ciencia y muy seguramente sobre los ODS hará que la población responda de forma poco objetiva”.

“Invertir en ciencia por la percepción de un público poco enterado no parece una aproximación adecuada al problema. Además, es de suponer que el gobierno cuenta con indicadores más objetivos”, dice la misiva, que la Academia compartió por twitter.

Reclaman además que si bien invertir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible es importante, esto implicaría dirigir los recursos públicos lejos de la investigación en ciencias básicas, cuyos avances no son inmediatos, pero son los únicos que sustentan el avance de la ciencia aplicada.

El director de Colciencias, César Ocampo, no se ha pronunciado frente a la carta. No obstante, en el comunicado de prensa mediante el cual Colciencias anunció la apertura de la encuesta, la entidad explicó que esta no es la única estrategia que implementará para construir la política pública.

Según Alejandro Olaya, subdirector de Colciencias, “la implementación de la agenda 2030 de los ODS requiere que entidades públicas, empresas, sociedad civil y academia, tanto a nivel nacional como regional, trabajemos con acciones coordinadas. Dentro de estas acciones la ciencia y la innovación tienen un papel integrador y transformador fundamental”.