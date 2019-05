Académico dice que descifró el código medieval que ni Alan Turing pudo entender

- Redacción Vivir

Un académico de Bristol dice haber descifrado el código oculto en el manuscrito de Voynich, un texto ilustrado que data de mediados del siglo XV.

De acuerdo con BBC, el manuscrito se encuentra en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale en los Estados Unidos, y lleva el nombre de Wilfrid M Voynich, un vendedor de libros y anticuario polaco, que lo compró en 1912.

El códice del guión también desconcertó al FBI, que lo estudió durante la Guerra Fría, aparentemente pensando que podría haber sido propaganda comunista.

“Experimenté una serie de momentos 'eureka' mientras descifraba el código, seguido de una sensación de incredulidad y emoción. No es exagerado decir que este trabajo representa uno de los desarrollos más importantes hasta la fecha en la lingüística románica”, dijo el doctor. Gerard Cheshire a BBC, quien descubrió el código oculto en el manuscrito.

El texto está escrito en una combinación de lenguas romances como el portugués, español, francés, italiano, rumano, catalán y gallego. El idioma era común en el Mediterráneo medieval pero no se usaba en documentos escritos, donde reinaba el latín.

Así que lo que hice Chesire fue traducir a la lengua de hoy un idioma “vulgar” del medioevo, al que se le sumaron símbolos poco familiares, sin signos de puntuación o acentos fonético, y con todas las palabras en minúscula.

Traducir el manuscrito de Boynich tardará un tiempo pues tiene cerca de 200 páginas, pero por lo que parece, es una obra literaria.

Sin embargo esto aún no está confirmado, y en el pasado otras personas han dicho que lo han descifrado. Según ArtTechnica, un medio digital especializado en tecnología, hay teorías que compiten sobre lo que es el manuscrito de Voynich, algunas dicen que probablemente un compendio de remedios herbales y lecturas astrológicas. Pero hay tantas que es casi que el manuscrito es casi un subcampo de los estudios medievales.

En 2017, otra persona dijo haber descifrado el manuscrito. Un investigador de historia y escritor de televisión llamado Nicholas Gibbs, que publicó un largo artículo en el Times Literary Supplement sobre cómo había descifrado el código. Gibbs afirmó que se había dado cuenta de que el Manuscrito Voynich era un manual de salud para la mujer cuyo extraño guión era en realidad solo un manojo de abreviaturas latinas que describían recetas medicinales. Proporcionó dos líneas de traducción del texto para "probar" su punto.

La crítica más vocal de Gibbs fue Lisa Fagin Davis, directora ejecutiva de la Academia Medieval de América. "No son gramaticalmente correctos. No tiene como resultado que el latín tenga sentido", le dijo a The Atlantic en ese momento. "Francamente, estoy un poco sorprendido de que TLS lo haya publicado... Si simplemente lo hubieran enviado a la Biblioteca Beinecke, lo hubieran refutado en un instante".