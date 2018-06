Antropólogo resuelve el misterio de la baja natalidad de los pigmeos

María Cervantes / AgenciaN + 1

La fertilidad de los pigmeos descendió un 37% después de que tuvieron acceso a alcohol barato, señala una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences. A esta conclusión llegó el antropólogo francés, que estudió a la población durante 11 años.

Los pigmeos viven en los bosques tropicales de África occidental y central en los territorios de Camerún, Gabón y la República del Congo. Sus principales actividades son la caza, la recolección y la pesca. Llevan una vida seminómada, viven en un lugar mientras pueden cazar. Cuando los recursos terminan, los pigmeos abandonan el campamento y se mudan a otro lugar.

La economía y la estructura social de la comunidad se ha estudiado muchas veces, pero los factores que afectan la fertilidad de los pigmeos no. Por ello, el antropólogo Fernando Ramírez Rozzi, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, decidió investigar el tema basándose en las estadísticas de fertilidad y mortalidad recopiladas previamente.

El científico también reunió datos durante 11 años, de 2007 a 2017. En ese momento, unas 800 personas vivían en el pueblo. Además de la fertilidad y la mortalidad infantil, rastreó la fertilidad de las mujeres, la edad a la que tuvieron su primer hijo, así como la edad de la menarca y la menopausia.

Un "whisky" que no es whisky

El científico descubrió que después de 2010 la tasa de natalidad en la aldea disminuyó en un 37%. Si en el período 2007-2010 por cada mujer, en promedio, había 8.8 niños, en 2011-2015 hubo 5.6.

Asimismo, los alumbramientos de las mujeres jóvenes se redujeron a la mitad. En ese momento en el pueblo no hubo epidemias, muertes masivas o hambre. Solo cambió una cosa: a fines de 2010 apareció aquí un bar con alcohol barato.

Anteriormente, los pigmeos también podían comprar vino de palma o cerveza, pero estas bebidas eran bastante caras. Con la bebida barata casi todos comenzaron a beber alcohol, incluso niños pequeños. Aunque Rozzi no estudió en detalle la composición del "whisky", como se lo llamó localmente, dijo que era una mezcla de etanol y metanol, que rápidamente llevaba a las personas a un estado de intoxicación.

Luego, resultó que el "whisky" causaba trastornos nerviosos y cánceres. Además, como se demostró en los primeros estudios, pequeñas cantidades de alcohol reduce la fertilidad de las mujeres y afecta la cantidad y calidad de los espermatozoides en los hombres. Según el científico, el alcohol influyó en la fertilidad de las mujeres jóvenes sobre todo porque tomaban "whisky" desde la infancia.

Recientemente, científicos brasileños estimaron el impacto demográfico de la epidemia del Zika en Brasil. Según sus cálculos, en 2016 nacieron 119.000 bebés menos de lo esperado. De acuerdo a los autores del artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, la razón más probable de la disminución de la fecundidad fue el haber informado a la población sobre las amenazas para la salud asociadas a la infección y la correspondiente planificación familiar.



“Esta noticia ha sido publicada originalmente en la revista N+1, ciencia que suma: www.nmas1.org”