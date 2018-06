Así afecta el Mundial la investigación científica en Rusia

Redacción ciencia

La sensación de festejo y expectativa que se siente en Rusia, debido al Mundial de Fútbol, no es igual para todo el mundo. Los científicos que trabajan con reactivos radiactivos deberán hacer una pausa mientras dura el torneo, pues las medidas de seguridad y antiterrorismo promulgadas por el gobierno durante la Copa Mundo exigen que no se use este material.

Así lo comunicó un equipo de científicos rusos a la revista Nature. “En un decreto presidencial emitido el 11 de mayo, el gobierno ruso suspendió la venta y el transporte de sustancias químicas y biológicas peligrosas, incluidos productos químicos tóxicos y radiactivos, durante dos meses, alegando motivos de seguridad. La Copa del Mundo dura hasta el 15 de julio. El decreto se aplica solo a las ciudades que albergan los partidos, pero muchos de ellos, incluido Moscú, son centros de investigación”, dijo Konstantin Severinov, un bioquímico del Instituto Skolkovo de Ciencia y Tecnología (Skoltech), cerca de Moscú, a la prestigiosa revista científica.

Pero el problema no es tan simple como parece, ya que los científicos creen que esta medida amenaza la investigación en biología molecular que apenas empieza a despegar en Rusia. El mes pasado, por ejemplo, un equipo de investigadores ordenó, como de costumbre, nucleótidos radioactivos que necesitan para medir la expresión genética en sus ensayos. Sin embargo, el Instituto de Química Bi- orgánica de la Academia Rusa de Ciencias en Moscú, les dijo que la entrega debía ser cancelada debido al decreto presidencial. Como es el único centro que los suministra en Rusia, la investigación quedó en pausa por lo que dure el Mundial.

"Esto pone en peligro todo el flujo de trabajo en mi laboratorio", dijo Severinov a Nature, quien también advirtió que varios proyectos que utilizan la edición de genes Crispr-Cas, una de las técnicas más novedosas, se ven afectadas por este decreto.

Antes de ser reelegido como presidente de Rusia, Vladimir Putin prometió fortalecer la ciencia en Rusia, por lo que los científicos encuentran paradójico que primen este tipo de restricciones que, además, se suman a otros obstáculos que tienen constantemente los investigadores: restricciones aduaneras, dificultad para importar materiales y baja financiación de proyectos. “Los científicos rusos están en una desventaja competitiva en comparación con los investigadores en países donde hay una amplia oferta de productos químicos y equipos científicos”, advirtió Fyodor Kondrashov, biólogo ruso en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria en Klosterneuburg a Nature.

Aunque las restricciones de transportar y vender sustancias químicas y biológicas peligrosas serán levantadas una vez se acabe el último partido, el 15 de julio, lo cierto es que en Rusia serán varios los laboratorios que van a quedar bloqueados. Un sacrificio que, al parecer, implica hospedar el evento deportivo más grande a nivel internacional.