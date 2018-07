Científicos capturan la imagen más clara del centro de la Vía Láctea

En la inauguración del radiotelescopio MeerKAT, oficializada este miércoles en Karoo, entre el sur de Sudáfrica y el sur de Namibia, científicos presentaron la imagen más clara que se tiene hasta ahora del centro de la Vía Lactea. Una captura lograda gracias a esta potente herramienta compuesta por 64 antenas parabólicas de 13,5 metros de diámetro cada una, lo que lo convierte en el mejor equipado del hemisferio sur del planeta.

Su capacidad, precisamente, llevó a los científicos a inmortalizar el centro de nuestra galaxia, ocupada por un inmenso agujero negro en la mitad. "El centro de la galaxia era un objetivo obvio: único, visualmente impactante y lleno de fenómenos sin explicar. Pero también es notoriamente difícil de ser captado en imagen con radio telescopios", explicó en un comunicado Fernando Camilo, científico jefe del Observatorio Sudafricano de Radioastronomía (SARAO, por sus siglas en inglés).

Esta captura es una muestra de lo que pasa a 25.000 años luz de la Tierra, a la espalda de la constelación de Sagitario, envuelto entre nubes de gas y polvo. De ahí que sea tan difícil para los astrónomos observar el centro de la Vía Lactea a través de equipos comunes. Esto explica porque esta imagen, que cubre una superficie de 1.000 años luz por 500 años luz, fue obtenida por MeerKAT y su tecnología de infrarrojos que le permite abrir una ventana gracias a sus rayos X y sus ondas de radio.

Se espera que MeerKAT, que hace parte del proyecto SKA en el que paticipan once países (Alemania, Australia, Canadá, China, Holanda, India, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y Suecia) pueda capturar imágenes con una resolución 50 veces superior a las tomadas por el Hubble, es decir, uno de los mayores retos e la ciencia y la tecnología.

"Sudáfrica ha visto una revolución del conocimiento, y ahora, con este nuevo instrumento, está a punto de estar a la vanguardia de la astronomía y la ciencia de los datos", mencionó el director del proyecto en medio de la inauguración de hoy.

