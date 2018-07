Publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences

Científicos descubren el color más antiguo de la Tierra

Redacción ciencia

Investigadores internacionales analizaron pigmentos de cianobacterias extraídas de unas rocas del desierto del Sahara en África que datan de 1.100 millones de años. El color que arrojó la clorofila que tienen en su interior es el rosa brillante.

Dentro del registro geológico de la Tierra, el color más antiguo es el rosa brillante. Tomado de Proceedings of the National Academy of Sciences.