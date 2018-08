Publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences

Hallan en restos de comida una prueba del cambio climático que hubo hace 8.000 años

- Redacción Ciencia

Arqueólogos y químicos internacionales acaban de llegar a una conclusión tras estudiar estos restos, conservadas en cuencos de cerámica en Anatolia (actual Turquía). Esas pruebas revelaron una marcada sequía a la que tuvieron que sobrevivir esas comunidades.

Una de las cazuelas analizadas en esta investigación a manos de arqueólogos y químicos de la Universidad de Bristol (Reino Unido). Çatalhöyük Research Project