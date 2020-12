¿Cómo ha cambiado la pandemia nuestras horas de sueño?

Usando datos de 100.000 usuarios de aplicaciones para dormir, científicos detectan un aumento de una hora más de sueño a nivel global durante la pandemia.

La pandemia de coronavirus no solo ha impactado la manera en la que nos relacionamos, trabajamos o disfrutamos de nuestro tiempo de ocio. También ha afectado nuestro sueño.

Un grupo de científicos realizó un análisis de los registros de sueño agregados de más de 100.000 personas anónimas en todo el mundo, que han compartido sus datos para el estudio a través de una aplicación del seguimiento del sueño. Muchas de ellas llevan años llevando sus registros del sueño, lo que permite conocer de manera preliminar cómo ha afectado el COVID-19 el tiempo de despertar y acostarse en el mundo.

Una primera comparación que hace el análisis incluye los dos primeros martes de abril de 2019 (una fecha sin incidentes por pandemia hace más de un año) y los dos primeros martes de abril de 2020, en donde varios países se encontraban en las etapas iniciales de bloqueo. Según los datos, en abril de 2019 era más común despertarse entre las 6:30 am y las 7:30 am. Pero, un año después, la mayoría de las personas se despertaron después de las 7:00 a.m. Un cambio a una hora más tarde para despertarse.

¿Qué pasa los fines de semana?

Según los datos, las personas se acuestan, en promedio, media hora más tarde los fines de semana, pero se despiertan casi una hora y media más tarde también estos días. “Vemos que los fines de semana, la hora de dormir se cambia más tarde, hasta una hora para la mayoría de las personas. Lo interesante es que la hora del despertador se extiende mucho más. Despertarse varias horas después no es infrecuente”, señalan los autores del estudio.

¿Cómo ha afectado el sueño la pandemia?

Además de comparar el sueño los fines de semana con los días laborales, los investigadores compararon dos situaciones diferentes: los días laborales antes y después de la pandemia. Estos datos se presentan también de manera diferente según el país. En el siguiente gráfico se muestra el efecto que tuvo la pandemia en el sueño en Italia, Suecia y Francia, teniendo en cuenta que Italia se enfrentó a la pandemia antes y que Suecia no impuso un bloqueo durante la pandemia.

Si se usa el 16 de marzo como el momento en que las personas comenzaron a quedarse en casa, la fecha se convierte en un indicador aproximado de los cambios más importantes en el sueño en la mayor parte del mundo.

Al comparar los días de la semana antes del 16 de marzo de 2020, con los días de la semana posteriores a esa fecha se hizo evidente que, durante la pandemia, el total de horas de sueño permanece relativamente sin cambios para el 51% de personas analizadas. Es decir, que al comparar las fechas entre antes y durante la pandemia, las horas medias de sueño en ambos casos son relativamente las mismas para aproximadamente la mitad de las personas.

Para la mitad restante hay dos panoramas diferentes. El 32% de las personas duermen, en general, más tiempo que antes del COVID-19, mientras que el 17% duerme menos en promedio. Según estos datos, casi el doble de personas duermen más horas que las que duermen menos horas.

En consecuencia, los datos presentados muestran que, en general, para aproximadamente la mitad de las personas analizadas, la pandemia ha generado un cambio en el comportamiento del sueño, que no imita el comportamiento del sueño durante los fines de semana prepandémicos.

El análisis aún no ha sido revisado por pares ni publicado en una revista académica. Si bien los datos informan del tiempo en la cama, no reflejan aspectos como la calidad de sueño. “Aún hay más por investigar y planeamos continuar con este análisis”, señala el autor. “Pero queríamos compartir algunos datos mientras la pandemia continúa”.

Puede ver el análisis completo aquí.