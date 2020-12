¿Cómo observar la conjunción entre Júpiter y Saturno desde Colombia?

Esta alineación de planetas no ocurría desde 1623 y no volverá a suceder hasta 2080. Sucederá una hora después del atardecer, así que será visible en casi todo el mundo.

La gran conjunción de esta noche, también apodada la “Estrella de Navidad”, marca el encuentro aparente más cercano de Júpiter y Saturno en casi 400 años. Los dos planetas estarán más cerca el uno del otro en el cielo esta noche, que también es el solsticio de invierno, y pueden verse como un punto de luz, que aparece solo a una décima de grado de distancia. Permanecerán en estrecha alineación durante unos días y serán fácilmente visibles a simple vista al mirar hacia el suroeste justo después del atardecer.

De acuerdo con el medio Space, una conjunción ocurre cuando los planetas aparecen increíblemente cerca unos de otros en el cielo porque se alinean con la Tierra en sus respectivas órbitas. Júpiter, el más grande, tarda 12 años en dar la vuelta al Sol, Saturno, 29. Y cada dos décadas aproximadamente, los dos planetas parece que se acercan cuando observamos la esfera celeste desde la Tierra, pero la conjunción de este año marca la primera vez desde 1623 que los dos gigantes gaseosos han pasado tan cerca uno del otro en nuestro cielo, y casi 800 años desde que los observadores del cielo pudieron presenciar el evento por la noche.

El acercamiento visual entre los dos planetas ya empezó desde hace varios meses, y llegará a su distancia mínima el día del solsticio de invierno. Colombia no será la excepción y la conjunción podrá verse desde el anochecer y hasta aproximadamente las ocho de la noche. Todo depende del lugar en donde se encuentre y de si hay contaminación lumínica, si el cielo está despejado o si hay lluvia. Recuerde apuntar con sus binoculares o con la mirada hacia el oriente.

¿Cómo reconocerlos? “Los dos planetas se van a seguir viendo en el cielo hasta finales de diciembre. Júpiter y Saturno en particular son distinguibles, porque su brillo es superior y su luz no centellea, no hay un titileo en la luz de los planetas”, dijo Mauricio Arango, astrónomo del Planetario de Medellín, a Caracol Radio.

Júpiter se verá como una estrella brillante y será fácilmente visible. Saturno será un poco más débil y aparecerá un poco arriba y a la izquierda de Júpiter hasta el 21 de diciembre, cuando Júpiter lo superará y ellos invertirán posiciones en el cielo. Los planetas se pueden ver a simple vista, pero si tiene binoculares o un telescopio pequeño, es posible que pueda ver las cuatro grandes lunas de Júpiter orbitando el planeta gigante.

También el Observatorio Lowell estará transmitiendo el evento en vivo el evento astronómico desde Arizona (Estados Unidos) en este link https://lowell.edu/the-great-conjunction/