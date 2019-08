Desarrollan una app para detectar hongos letales en bananos de Colombia

Lorena Guzmán Hormazábal - SciDev.net

Un hongo mortal que ha plagado las plantaciones de banano en partes de Asia durante tres décadas ahora se ha extendido a América Latina, el corazón de la producción, generando una alarma generalizada. Pero un equipo de investigadores internacionales ha creado una solución de alta tecnología para ayudar a los agricultores a limitar el daño.

Utilizando la inteligencia artificial (IA), los investigadores desarrollaron una aplicación para teléfonos móviles que puede identificar cinco enfermedades que afectan a las plantas de banano, incluida la marchitez por Fusarium o la enfermedad de Panamá. El hongo del suelo amenaza al banano Cavendish, una variedad que representa la mitad de la producción mundial de banano y la gran mayoría de las exportaciones internacionales.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) declaró una "emergencia nacional" a principios de este mes después de confirmar que la cepa de la enfermedad de la Raza Tropical 4 (TR4) se detectó en Colombia, el primer país de la región que se vio afectado. La aplicación diseñada por científicos del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) con sede en Colombia, el Instituto de Agricultura y Tecnología Imayam (IIAT), en la India, y la Universidad Texas A&M, en los Estados Unidos, puede detectar patógenos en una etapa temprana, permitiendo a los agricultores actuar con prontitud para detener la enfermedad.

Al utilizar más de 20,000 imágenes de plantas de banano infectadas por el marchitamiento de Xanthomonas, el hongo Fusarium, la Sigatoka negra y amarilla, el virus del racimo y los gorgojos del plátano, crearon un software que puede identificar los síntomas de cada una de estas enfermedades comunes del banano. Michael Gómez Selvaraj, investigador del CIAT y autor principal del artículo publicado en Plant Methods, dijo a SciDev.Net: "Después de un año logramos un 90 por ciento de precisión". (Lea también: Las estrategias de Colombia para combatir el hongo que afecta los cultivos de banano)

El plátano es una de las frutas más consumidas en el mundo, con exportaciones totales que superaron los 23 millones de toneladas en 2018, según un informe de la firma de investigación de mercado Mordor Intelligence.

La aplicación Tumaini, que significa "esperanza" en swahili, se probó en Colombia, así como en la República Democrática del Congo, India, Benin, China y Uganda. Los desarrolladores dicen que estará disponible gratuitamente para los sistemas operativos Android en el próximo mes, en cinco idiomas: español, inglés, francés, swahili y tamil.

"Los pequeños agricultores no tienen acceso a la ciencia y para los científicos es difícil obtener datos de plantaciones más pequeñas", dijo Gómez Selvaraj. "Es por eso que la aplicación pretende ser un puente entre estos dos mundos. “La aplicación es muy visual, por lo que si los agricultores no saben leer, también pueden usarla. Además, no necesita tener una conexión a Internet". Cada vez que un agricultor toma una fotografía y el sistema la escanea, esta información se alimenta a una base de datos global, que generará una imagen global del estado de las plagas.

Originalmente detectado en el sudeste asiático en la década de 1990, el hongo Fusarium TR4 había estado restringido al continente asiático hasta 2013, cuando se detectó el primer caso fuera de esa región, en Jordania.

Fernando García-Bastidas, investigador bananero de la empresa de biotecnología KeyGene, dijo a SciDev.Net: "En ese momento se detectó en seis países, pero hoy está presente en 18 y se sospecha que hay más". A principios de la década, el hongo causó pérdidas de 121 millones de dólares en Indonesia, 253 millones de dólares en Taiwán y 14 millones de dólares en Malasia, según muestran las cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

La enfermedad, que ataca los vasos que transportan agua de la planta y hace que se marchite y muera, no tiene tratamiento, solo se pueden tomar medidas de contención. García-Bastidas, quien estuvo a cargo de coordinar el muestreo y el diagnóstico de la enfermedad en Colombia, dijo que el hongo pudo haber sido traído al país en los zapatos de los turistas que visitan las plantaciones de banano.

Si bien la aplicación Tumaini no habría podido reconocer la cepa específica, podría haber sido útil para identificar el hongo Fusarium, cree García-Bastidas. "La aplicación es claramente mucho más poderosa que el ojo humano", dijo. "Permite la vigilancia y un diagnóstico inicial que puede activar la alarma y permitir que las autoridades tomen medidas más rápido".

Cuanto más se usa la aplicación, mejor es su precisión, ya que se alimenta con más información, agregó Gómez Selvaraj. Y, aunque el software fue creado especialmente para las bananas, el sistema también podría usarse en otros cultivos, como la yuca, los frijoles y la palma, dijo el investigador, que tiene grandes esperanzas en la aplicación. "En el futuro, esperamos que pueda conectarse con satélites y permitir el monitoreo satelital de enfermedades", agregó.