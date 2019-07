Descubren dos nuevos tipos de ranas

- Redacción Ciencia - EFE

El Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador (Inabio) anunció que un grupo de científicos, conformado por expertos de Ecuador, Colombia, Estados Unidos y Europa, descubrió dos nuevos tipos de ranas terrestres que habitan en la región andina del sur de Ecuador. Se trata de la especie Pristimantis orestes (Anura, Strabomantidae). (Lea: Registran nuevas especies de murciélagos para Colombia)

La investigación señala que las especies, generalmente, están agrupadas en unidades taxonómicas llamadas grupos de especies. A menudo la taxonomía de estos grupos es problemática debido a la ausencia de información genética de las especies o debido a identificaciones erróneas generadas por la elevada similitud morfológica entre ellas.

"Los investigadores se enfocaron en el grupo de especies P. orestes y proporcionaron la primera evaluación genética con base a individuos colectados en la localidad y a diagnosis revisada y descripción de vocalizaciones. Se encontró que dos linajes previamente nombrados como P. orestes son genéticamente distintos y deberían ser considerados como dos distintas especies", explicó, en un comunicado, el instituto.

Los resultados del estudio apuntan a que uno de los dos nuevos tipos, bautizado como "Prismantis Cajanuma", presenta piel dorsal con textura finamente granular, pliegues dorsolaterales evidentes, discos amplios en dedos de pies y manos y una coloración ventral gris pálido. (Puede leer: Siete especies de primates, al borde de la extinción por culpa de los humanos)

El segundo espécimen se diferencia de las "Prismantis" por carecer de una membrana timpánica diferenciada, porque los machos carecen de sacos vocales y porque presentan discos expandidos en los dedos de pies y manos. Este nuevo tipo, bautizado con el nombre de "Prismantis Saturninoi" presenta una piel dorsal con textura finamente tubercular y manchas irregulares blancas o crema-blanquecinas en las ingles y en las superficies ocultas de los muslos.

El Inabio señaló que los resultados presentados "resaltan la importancia de proveer caracterización genética de especímenes tipos en grupos taxonómicamente complejos como los 'Prismantis". Los investigadores sugieren, en ese sentido, que esta "diversidad de especies dentro del grupo de especies Prismantis Orestes incrementará a medida que más expediciones de campo se realicen en el sur de los Andes de Ecuador".

El estudio fue realizado por investigadores de University of Central Florida, Instituto Nacional de Biodiversidad, Universidad Técnica Particular de Loja, Ovidius University Constanţa, University of Liège, Universidad Nacional de Colombia y Universidad del Azuay.

Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y desarrolla proyectos de investigación sobre varias de sus especies, algunas de las cuales se encuentran bajo amenaza de extinción. Dentro de las fronteras del país andino existen aproximadamente 594 especies de anfibios, de las cuales alrededor de 261 son endémicas. (Le puede interesar: Un paraíso de biodiversidad en el Apaporis)