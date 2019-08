Descubren las huellas de una extinción masiva anterior a la de los dinosaurios

- Redacción Vivir

El gran evento de oxidación (GOE) causó la primera acumulación excesiva de oxígeno libre en la atmósfera, lo que causó una masiva y previamente desconocida muerte de organismos mucho más mortífera que la extinción de los dinosaurios, hace 65 millones de años.

Esta es la conclusión de un estudio geológico de la Universidad de California, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences esta semana. Según escriben los autores, el evento habría sucedido hace 2,400 o 2,050 millones de años. En lo que llamaron el "gran evento de oxidación" causó la primera acumulación significativa de oxígeno libre en la atmósfera, lo que habría hecho que miles de los microorganismos que dieron forma a la atmósfera de la Tierra murieran.

Se ha planteado la hipótesis de que el tamaño general de la biosfera —o la eficiencia de la exportación de carbono desde— disminuyó al final del Gran Evento de Oxidación (GOE). Sin embargo, el tiempo y el desencadenante de esta disminución siguen siendo poco conocidos. Los investigadores estudiaron la geoquímica de los minerales de unas muestras de minerales de sulfato en las islas de Belcher, en Canadá.

Midiendo la cantidad de isótopos de azufre y bario, concluyeron que al final de la GOE, la concentración de oxígeno aumentó considerablemente lo que causó "un colapso de la productividad primaria en lugar de la eficiencia de la exportación (de oxígena) y fue un desencadenante de este cambio en el sistema de la Tierra debe reflejar un cambio en la disponibilidad de nutrientes, como el fósforo".

"Esto indica que incluso cuando la biología de la Tierra se compone completamente de microbios puede surgir lo que podría considerarse un enorme evento de extinción que no se registra en registros fósiles", señaló Malcolm Hodgskiss, el coautor principal del estudio, realizado por la estadounidense Universidad de Stanford, a RT.

"Las muestras de barita revelaron que la biosfera de la Tierra, la parte del planeta ocupada por organismos vivos, experimentó cambios que terminaron hace aproximadamente 2.000 millones de años con una enorme extinción que también podría estar relacionada con la disminución de los niveles de oxígeno", explica ese medio. Ahora hay nuevas pistas para entender el misterio "Gran evento de oxidación", que según los autores, fue un evento en donde la fotosíntesis de microorganismos antiguos y erosión de las rocas liberaron a la atmósfera una gran cantidad de oxígeno que desencadenó un crecimiento explosivo en la diversidad de minerales en la Tierra.