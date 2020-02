Descubren los secretos de la migración de 610 especies de aves

- Redacción Ciencia

No es un secreto que las aves migran cientos de kilómetros, incluso las más pequeñas. Los colibríes de garganta de rubí, por ejemplo, pueden desplazarse desde Canadá hasta Costa Rica, un total de 5.515 kilómetros para un individuo que mide menos de 10 centímetros de largo y pesa casi lo mismo que una moneda. Los recorridos migratorios aún son todo un misterio, específicamente, los caminos que eligen las aves para cruzar el océano, los mapas con los que sobrevuelan desiertos o las guías con las que atraviesan cordilleras. (Lea: La carta de 23 ex cancilleres exhortando a los líderes mundiales a proteger la biodiversidad)

Por fortuna, la ciencia ciudadana mezclada con tecnología trajo consigo una respuesta: eBird. Se trata de un programa creado por el Laboratorio de Ornitología de Cornell, en Nueva York. Este proyecto invita a todos los observadores de aves del mundo con el fin de documentar sus reportes sobre las especies vistas. Una documentación que ya acumula más de 15 años en línea y que contiene más de 750 millones de anotaciones.

Con base en esa información, un equipo de eBird Science diseñó una serie de mapas animados que describen la migración y la abundancia estacional de 610 especies que pisan Norteamérica. Estas rutas fueron construidas con las observaciones de 179.297 ciudadanos y los datos de imágenes satelitales de agencias como la NASA, NOAA y el USGS.

Estos diseños son los primeros obtenidos a gran escala, tanto de continente como del número de especies analizadas. La razón está en que la pista utilizada anteriormente era una especie de banditas o pulseras que se instalaban en las patas de las aves y describían así sus viajes. Pero ahora, "por primera vez podemos ver movimientos de poblaciones enteras, no solo de individuos", explicó Emily Cohen, profesora de conectividad migratoria en la Universidad de Maryland, para la página de eBird.

*Lista de las 610 especies descritas, sus tendencias de migración

Sin embargo, hubo vacíos que la ciencia ciudadana no alcanzó a observar. Tales datos fueron extraídos de modelos con el fin de predecir qué pasaba en esos puntos ciegos, donde los ciudadanos no pueden rastrear sus comportamientos. Alison Johnston, investigadora del Laboratorio Cornell, lo llama un “producto transformador”. Porque ya no son solo números procesados y verificados que hacen un mapa de migración para saber dónde encontrar un ave, sino que los investigadores pueden saber dónde son más abundantes.

Este es un ejemplo de cómo se mueven las aves acuáticas en América del Norte a través del paisaje.