El logo de "Fuerza Espacial", la rama militar propuesta por Trump para "seguridad espacial"

Hace dos meses el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció por primera vez su idea de proteger el espacio. La propuesta, bautizada "Fuerza Espacial", es la creación de una nueva rama del servicio militar sobre la que parecen no estar de acuerdo los altos mandos de otras fuerzas como la Áerea.

Pese a la negativa, el republicano ha insistido en consolidar esta nueva figura que sería igual al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina y la Guardia Costera. La excepción en este caso es que su razón de ser es garantizar la seguridad espacial.

Para ello, el gobierno actual ha definido que la Fuerza Espacial se haría cargo de las operaciones espaciales ya existentes y de la transferencia de empleados. De hecho, los anuncios de Trump indican que esta rama funcionaría para 2020 con su propia sucursal en territorio norteamericano. El único obstáculo, por ahora, es la aprobación del Congreso.

No obstante, el equipo del republicano continúa trabajando en la propuesta. Tanto así que Trump ha incluído en su campaña la figura de la Fuerza Espacial sin una imagen consolidada aún. De ahí que le haya pedido a sus seguidores escoger un logotipo para la nueva rama.

La invitación que el gobierno le ha extendido a los ciudadanos es que "como una forma de celebrar el gran anuncio del presidente Trump, nuestra campaña venderá una nueva línea de equipo. Pero primero tenemos que tomar una decisión final sobre el diseño que utilizaremos para conmemorar la nueva Fuerza Espacial del Presidente Trump, y él quiere que USTED tenga algo que decir ". Así se lee en el correo electrónico firmado por por el gerente de campaña de Trump 2020, Brad Parscale, aseguró el periódico Times.

Hasta ahora, las condiciones para el diseño son que todos los logos lleven la frase "Fuerza espacial" junto a otra imagen que incluya las palabras "Marte espera". Entre tanto, el presidente norteamericano recibe las propuestas e impulsa la idea de esta nueva rama militar definida como "un esfuerzo innovador para el futuro de América y la frontera final".

