En alta resolución, publican panorámica de Marte con 1800 millones de píxeles

La NASA publicó esta semana las imágenes de mayor resolución, hasta ahora, de Marte. El rover Curiosity, que lleva siete años explorando el planeta rojo, capturó una imagen de 1800 millones de píxeles, que está compuesta por unas 1200 fotografías. Según informó la agencia, la toma tardó cuatro días y se demoraron meses en montar una panorámica única. (Lea: Primeros resultados de InSight: Marte tiene actividad sísmica y un denso campo magnético)

Las imágenes fueron tomadas entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado con la cámara Mast del rover, que usó su teleobjetivo para captar el panorama. Además, Curiosity realizó otro paisaje de menos resolución, unos 650 millones de píxeles, en que el que también se aprecia la cubierta del rover y su brazo robótico.

Las dos panorámicas muestran "Glen Torridon," una región que está siendo explorada por el rover, que fue programado para este cometido durante las vacaciones de Acción de Gracias cuanto tenía "pocas labores que realizar" a la espera de que el equipo en la Tierra regresara de los días libres para recibir nuevas órdenes. (Puede leer: ¿Cuál es la razón de que Marte pierda agua más rápido de lo esperado?)

How’s this for 2020 vision? Over the holidays, I took a series of high-res photos of my hometown on #Mars. This panorama is made up of a crisp 1.8 billion pixels. It’s my most detailed view to date.



