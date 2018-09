Encontraron pingüinos momificados en la Antártida

Víctor Roman - Revista N+1

Un equipo de zoólogos ha encontrado evidencia de lo que serían dos grandes extinciones de pingüinos adelaida, que ocurrieron hace unos 750 y 200 años. Los investigadores, que publican sus resultados en el Journal of Geophysical Research, encontraron en la costa de la Antártida oriental alrededor de un centenar de momias de aves escondidas bajo una capa de nieve.

Los científicos explican estos eventos por la fuerte precipitación, la cual obligó a los animales a abandonar numerosas subcolonias. Se espera que tales condiciones climáticas se generalicen como resultado del cambio climático en el planeta, lo que hará más probable una extinción masiva.

Un cambio en la temperatura

El cambio climático global en el planeta tiene consecuencias muy diferentes, que afectan tanto a especies individuales como a ecosistemas enteros. En particular, los científicos temen aumentarán las precipitaciones en ciertas regiones, como resultado de lo cual las zonas climáticas pueden cambiar. A pesar de que el análisis reciente no ha revelado cambios generalizados, los investigadores de las últimas décadas han observado reiteradamente un aumento de las nevadas en la Antártida. (Lea: Las maratones de los pingüinos tawaki)

Un grupo de científicos dirigido por Yuesong Gao de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China estudió los restos de pingüinos adelaida (Pygoscelis adeliae) en la Península de Long en el área de Ingrid Christensen. En esta área, los zoólogos descubrieron numerosas colonias abandonadas, así como restos de aves y sus fragmentos, en su mayoría pequeños polluelos. En algunos lugares, la cantidad de cadáveres llegó a 10-15 por metro cuadrado.

La muerte llegó en dos etapas

Para descubrir qué causó la extinción de los animales, los investigadores realizaron una datación por radiocarbono de los restos descubiertos. En combinación con el análisis químico de los sedimentos en los que se encontraron momias, los investigadores concluyeron que la muerte masiva de las aves se produjo en dos etapas: alrededor de 750 y hace unos 200 años. Algunos restos también pertenecieron a la era moderna.

La rareza de tales eventos, según los científicos sugiere que fueron causados ​​por anomalías climáticas extremas. Un aumento en la precipitación en el verano o el derretimiento de la nieve pueden provocar hipotermia y, como consecuencia, una baja supervivencia de las crías: las observaciones muestran que varias colonias han desaparecido en las últimas décadas.

El estudio del terreno circundante, en particular rocas y hielo, respalda la hipótesis del grupo Gao, pero esto no se puede decir con certeza. Los zoólogos señalan que las tendencias climáticas observadas en las últimas décadas en el Ártico, en particular el aumento de la precipitación, también pueden causar una nueva muerte masiva de pingüinos adelaida. (Puede leer: Pingüinos, "los reyes de la monogamía", al parecer no son tan fieles)

Recientemente, los científicos detectaron en las islas Danger, la colonia más grande pingüinos jamás vista: contaba con más de millón y medio de ejemplares. El descubrimiento se realizó con la ayuda de satélite es de la NASA.