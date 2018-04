Encuentran el "mayor mosquito" del mundo, con 11 cm de envergadura, en China

Un mosquito gigante con 11,15 centímetros de envergadura ha sido descubierto por entomólogos de la provincia suroccidental china de Sichuan, informó hoy la agencia oficial Xinhua.

Según explicó a este medio el director del Museo de Insectos de China Occidental, Zhao Li, el insecto fue encontrado el pasado verano durante una expedición al monte Qingcheng, un turístico paraje situado en esa misma provincia.

El mosquito pertenece a la especie “holorusia mikado”, descubierta en 1876 por el entomólogo británico John Obadiah Westwood durante investigaciones en Japón, aunque normalmente sus ejemplares no sobrepasan los ocho centímetros de longitud entre los extremos de sus alas.

Aunque se les denomina “mosquitos gigantes”, científicamente conforman una especie diferente a la de los mosquitos más conocidos, de los que se diferencian, entre otras cosas, en sus hábitos alimentarios.

Super #mosquito found in SW China's Sichuan! Giant mosquito, with 11.15-cm wing span, belongs to world's largest mosquito species pic.twitter.com/EsTLNzGlto