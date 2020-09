La Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte logró generar imágenes microscópicas que muestran cargas virales de SARS-CoV-2 en superficies respiratorias.

Hace poco la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine publicó en su sección de “Imágenes en Medicina” una particular “fotografía” del SARS-CoV-2, el virus culpable de la actual pandemia. Se trata de una captura microscópica que muestra células infectadas por el nuevo coronavirus. (Lea Colombia producía vacunas. ¿Podrá volver a hacerlo?)

El trabajo fue realizado en el laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte (EE.UU.). Estuvo liderado por la profesora Camille Ehre, asistente de Pediatría y, como dice esa institución en un comunicado, fue logrado luego de “cultivar” e inocular el virus en células epiteliales bronquiales humanas.

Posteriormente, tras esperar 96 horas, la investigadora examinó lo que había sucedido a través de microscopía electrónica.

“Las imágenes, re-coloreadas por el estudiante de medicina de la UNC Cameron Morrison, muestran células ciliadas infectadas con hebras de moco (amarillo) adheridas a las puntas de los cilios (azul). Los cilios son estructuras similares a pelos en la superficie de las células epiteliales de las vías respiratorias que transportan moco (y virus atrapados) desde el pulmón”, explica la universidad.

“Ehre, miembro del UNC Marsico Lung Institute y del UNC Children’s Research Institute, capturó estas imágenes para ilustrar cuán intensa puede ser la infección por SARS-CoV-2 de las vías respiratorias”, dice en otro apartado.