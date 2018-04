Estación espacial china llegará a la Tierra el domingo en la noche convertida en una bola de fuego

Con información de Afp

Según los cálculos de varias agencias espaciales, lo más probable es que el artefacto atraviese la atmósfera entre la noche de hoy y la madrigada del lunes. Se desintegrará antes de caer y no afectará a ninguna persona.

De acuerdo a los cálculos de varias agencias espaciales, todo parece indicar que laboratorio espacial chino que caerá en la Tierra, lo hará convertido en una bola de fuego tras cruzar la atmósfera a unos 26.000 kilómetros por hora. Allí arderá entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. (Lea ¿Cuál es la probabilidad de que la estación espacial china caiga sobre su cabeza?)

Así, por lo menos, lo ha anunciado la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China (CMSEO). Sus cálculos coinciden con las proyecciones de la Agencia Espacial Europea (ESA).

"La estación debe reingresar en la atmósfera en las horas cercanas al inicio del lunes, en hora GMT, de acuerdo con las últimas estimaciones, que todavía pueden cambiar", dijo a la AFP Florent Deleflie, astrónomo del Observatorio de París.

El módulo Tiangong-1, que fue puesto en órbita en septiembre de 2011 y dejó de funcionar en 2016, tiene una masa de entre 7 y 8 toneladas, pero no debería causar daños en su caída. China prometió, por el contrario, que ofrecerá un espectáculo "espléndido", similar a una lluvia de meteoritos.

Sin embargo, su ventana de entrada en la atmósfera sigue sujeta a variaciones, advirtió la ESA, y los restos podrían caer en cualquier sitio entre las latitudes 43 Norte y 43 Sur. Es decir que la caída puede darse al sur de una línea que une aproximadamente Nueva York, Roma y Pekín, y al norte de otra línea que cruza por el centro de la Patagonia en América del Sur (Puerto Montt en Chile y Puerto Madryn en Argentina) y por el centro de Nueva Zelanda.

No obstante, la probabilidad de que un humano sea golpeado por un objeto espacial de más de 200 gramos es de una entre 700 millones, según la CMSEO. "La gente no tiene que preocuparse", aseguró. “Estas naves espaciales no se estrellan en la Tierra violentamente como en las películas de ciencia ficción, sino que se convierten en una espléndida (lluvia de meteoritos) y cruzan un cielo cubierto de estrellas en su camino a la Tierra", explicó.

En 60 años de vuelos espaciales, se han producido unas 6.000 entradas no controladas en la atmósfera de grandes objetos fabricados por el hombre, y un único resto alcanzó a una persona, sin herirla, según el experto de la ESA Stijn Lemmens.

El calor y la fricción cada vez más intensos provocarán que la estructura principal del laboratorio arda o estalle. Esta debería desintegrarse a una altitud de unos 80 km, según la agencia espacial china. La mayoría de fragmentos se disipará en el aire y una pequeña cantidad de restos caerá muy probablemente en el mar, que cubre más del 70% de la superficie del planeta.