Estudio explica por qué los perros enternecen a las personas con su mirada

- Redacción Ciencia

Un grupo de investigadores se propuso la tarea de entender cómo hacen los perros para enternecer a las personas y ganarse así su afecto. Los científicos concluyeron que la expresión triste e implorante tuvo tanto poder sobre los humanos durante 33,000 años de domesticación canina, que la preferencia por los perros que podrían lograr la apariencia guio la evolución de sus músculos faciales. (Lea: Los perros reflejan el nivel de estrés de sus dueños, según estudio)

Ante la falta de datos fósiles, los científicos utilizaron cadáveres disecados de 27 perros de refugios de seis razas diferentes (un chihuahua, un labrador, un sabueso, un pastor alemán, un husky siberiano y un mestizo) y de nueve lobos salvajes. Compararon su anatomía para comprobar que el movimiento de las cejas había evolucionado con la domesticación y que, tal vez, estaría vinculado con la interacción social directa entre perros y humanos.

Los científicos investigan en el Dog Cognition Center, de la Universidad de Portsmouth (EE UU), la cognición canina y analizan los comportamientos de los perros cuando interactúan con los humanos. El principal rastro que encontraron fue el de los rasgos del movimiento de las cejas. Los resultados, publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, demuestran que dos músculos situados en torno a sus ojos les ayudan a tener una mirada triste, una técnica dominada por los bebés.

Anne Burrows, profesora de la universidad Duquesne de Pittsburgh y coautora del estudio, le explicó a la AFP que “Esto los ayudó a agrandar los ojos, como hacen los bebés. Eso provoca una reacción de protección en la gente". Aclaro que los perros adquirieron gradualmente un nuevo músculo de la frente llamado levator anguli oculi medialis o LAOM. (Puede leer: Los animales sienten una gama completa de emociones)

Además, descubrieron que, a diferencia de los lobos que tienen fibras musculares escasas e irregulares, los perros consiguen levantar sus cejas, haciendo sus ojos más expresivos. Es decir, los perros tienen esos dos músculos bien formados alrededor de los ojos, a diferencia de los lobos. El husky siberiano es la única raza en la que no se evidencio este movimiento, los autores creen que es por ser una de las razas más antiguas.

Esta es la musculatura facial del perro (izquierda) y del lobo (derecha) en el dibujo realizado por el artista Tim Smith.

Para llegar a esta conclusión, los científicos filmaron interacciones de dos minutos entre perros y un humano al que desconocían, y luego entre lobos y una persona. Solamente los perros lograban mover el contorno de los ojos con mucha intensidad al mirar a los humanos. “El movimiento que permite que la ceja interna se levante en los perros es impulsado por un músculo que no existe de manera sistemática en su pariente vivo más cercano, el lobo”, añadió Burrows. (Le puede interesar: Por ley, mutilaciones estéticas a animales serían consideradas maltrato animal)

Aunque aseguran que no mataron a ningún animal para el estudio, añadieron que habría que disecar más animales para confirmar los resultados. También buscan estudiar antiguas razas caninas y compararlas con sus descendientes actuales y analizar otras especies de animales que tienen afinidad con el hombre, como por ejemplo los caballos y los gatos.