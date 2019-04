Google consigue la primera licencia para entregar paquetes usando drones en EE.UU.

* Con información de N+1*

Wing, filian de Alphabet, la empresa madre de Google, consiguió el primer certificado para poder entregar cargas usando máquinas no tripuladas.

En los últimos años, muchas empresas de todo el mundo han comenzado a probar la entrega de pequeñas cargas utilizando drones. Se supone que esto reducirá el costo y simplificará la entrega de paquetes. Amazon, por ejemplo, ya había mostrado una versión de prueba de este servicio en 2016, pero era solo eso: un ensayo. (Lea Menores de 1 año no deberían estar expuestos a pantallas de celular ni de TV: OMS)

Aunque los obstáculos legales aún no han permitido que ese mercado se concrete, Wing, una empresa que forma parte del grupo Alphabet, la compañía madre del Gigante Google, acaba de recibir el primer certificado de aerolínea para operar aviones no tripulados.(Lea Alerta global: hay 21 millones de niños que no se vacunan cada año contra el sarampión)

Se trata de un permiso similar al que reciben las aerolíneas y que la autoriza a usar aviones no tripulados para hacer entregas con fines comerciales y cobrar por ello. (Lea Lista Solar Orbiter, la nueva misión que quiere estudiar los secretos más íntimos del Sol)

Según la FAA, hubo varios factores que tuvo en cuenta a la hora expedir esa licencia. La experiencia exitosa de Wing en la entrega de carga en Australia, fue uno de ellos. Recientemente, las autoridades de este país también dieron permiso a la compañía para la entrega comercial con drones.

Wing va a utilizar este permiso para lanzar servicios de entrega de bienes comerciales por drones en los Estados Unidos. A finales de 2019 la compañía pretende lanzar un servicio similar en modo de prueba en el estado de Virginia. Los clientes podrán pedir, por ejemplo, cafés o paquetes pequeños en tiendas locales. La idea es que los drones recojan el domicilio en un contenedor especial y luego vuele hasta donde se encuentra ubicado el cliente.

Recientemente, UPS también recibió el permiso de la FAA para organizar el transporte con drones. Junto con la empresa Matternet, transportará medicamentos entre los edificios de clínicas médicas. Sin embargo, la FAA le ha otorgado a la compañía un permiso especial para la entrega a lo largo de una ruta determinada, y no un certificado de compañía aérea, como es el caso de Wing.

*La versión original de este artículo fue publicada en N+1, ciencia que suma.