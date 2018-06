Publicado en Australian Journal of Earth Sciences

Investigadores identifican dos nuevas criaturas del origen de la vida animal

Beatriz de Vera / Agencia N+1

Los primeros animales complejos de la Tierra conformaron un grupo ecléctico que poblaba los océanos poco profundos hace entre 580 y 540 millones de años. El icónico Dickinsonia, un enorme animal con apariencia similar a una colcha, cohabitaba con organismos en forma de tubo, criaturas en forma de fronda que se parecían más a las plantas y varias docenas de otras variedades ya caracterizadas por los científicos.

La lista se ve ahora engrosada por dos nuevos animales descubiertos por un equipo de investigadores dirigido por la Universidad de California Riverside (EE.UU.). En primer lugar, Obamus coronatus, un nombre que, según los investigadores, “honra la pasión del presidente Barack Obama por la ciencia”. Esta criatura en forma de disco tenía entre 0,5 cm y 2 cm de ancho con ranuras en espiral levantadas en su superficie. Probablemente, Obamus coronatus no se movía, sino que estaba incrustado en la capa oceánica, un grueso manto de materia orgánica que cubría el fondo del océano.

La segunda es Attenborites janeae, que lleva el nombre del naturalista y locutor inglés Sir David Attenborough “por su defensa de la ciencia y su apoyo a la paleontología”. Este pequeño ovoide, de menos de un centímetro de ancho, estaba adornado con surcos internos y crestas que le daban una apariencia similar a la de una pasa.

Un ejemplo muy bien conservado del animal fósil Dickinsonia. /UCR

Los animales fueron vislumbrados en un lecho fósil particularmente bien conservado y bautizado como "Alice's Restaurant Bed", un tributo a la canción de Arlo Guthrie y su letra: "Puedes conseguir lo que quieras en Alice's Restaurant".

Las nuevas especies son parte de Ediacara Biota. Los animales de cuerpo blando son visibles como fósiles arrojados en arenisca de grano fino que se han conservado durante cientos de millones de años. Estas formas de vida precámbricas representan el comienzo de la vida animal y llevan el nombre de las colinas de Ediacara en la cordillera de Flinders, la primera de varias áreas en el mundo donde se han encontrado. En el sistema de clasificación taxonómica jerárquica, Ediacara Biota aún no está organizada en familias, y se sabe poco acerca de cómo se relacionan con los animales modernos. Se han descrito alrededor de 50 géneros, que a menudo tienen solo una especie.

Los descubrimientos se publican en el Australian Journal of Earth Sciences (AJES), (el de Obamus coronatus, el pasado 14 de junio y el de Attenborites janeae, próximamente). Ambas investigaciones fueron dirigidas por Mary Droser, profesora de paleontología en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la UCR. "He trabajado en esta región durante 30 años, y nunca he visto un lecho tan hermosamente preservada con tantas muestras de alta calidad y raras, como Obamus y Attenborites", dijo Droser. Los hallazgos demuestran la importancia de proteger Alice's Restaurant Bed y de los esfuerzos “para obtener el estatus de Patrimonio de la Humanidad”.