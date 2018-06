Jaguar bate récord mundial de velocidad con un bote totalmente eléctrico

El pequeño bote de Jaguar que veremos en el video acaba de romper un récord de velocidad sobre el agua. Peter Dredge, cofundador de Jaguar Vector Racing, piloteó la nave a velocidades de 142 km por hora a lo largo de 12.8 km en el lago Coniston Water en Cumbria, Reino Unido. Supera, de esta forma, la velocidad de 124 km/h establecida diez años atrás.

El bote fue desarrollado en Jaguar Vector Racing, manufacturera de botes náuticos velocistas y futuristas, en conjunto con Williams Advanced Engineering, la firma que brinda servicios de ingeniería avanzada al equipo Williams de la Fórmula 1. Las especificaciones de batería, motor y controladores no han sido identificadas, pero el equipo usó hardware y tecnología similar usada por Jaguar en la Fórmula E, la serie de autos velocistas completamente eléctricos.

