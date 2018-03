La ciencia le rinde tributo a Stephen Hawking en redes sociales

La voz sintetizada con la que se comunicaba el físico británico Stephen Hawking se ha apagado hoy. Pese a la discapacidad que le provocaba su enfermedad, que le impedía hablar o moverse, es el científico más conocido internacionalmente, no solo por su trabajo en física teórica, sino por su habilidad para comunicar conceptos cosmológicos complejos al público. Su obra Una breve historia del tiempo se convirtió en el libro de ciencia más vendido.

Nada más conocerse la noticia de su muerte, científicos de renombre, instituciones de investigación y políticos han rendido tributo tanto a su figura científica como humana; su sentido del humor y su capacidad divulgadora.

Así, el astrofísico y divulgador científico Neil deGrasse Tyson ha destacado el gran vacío que deja la muerte de Hawking en su página de Twitter.

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 14 de marzo de 2018

Los científicos del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) también han homenajeado al físico británico y han recordado la visita que hizo a sus instalaciones en marzo de 2013. "Un gigante de nuestro campo nos ha abandonado, pero sus contribuciones inmortales permanecerán para siempre", señala la institución.

CERN scientists pay tribute to Stephen Hawking: https://t.co/1DFDi7oH5Y pic.twitter.com/Ng3EGM7nPe — CERN (@CERN) 14 de marzo de 2018

La Universidad de Cambridge, donde Stephen Hawking trabajó toda su vida, ha escrito en su página de Twitter una de sus citas más famosas: “Mira a las estrellas y no a tus pies”.

1942-2018 https://t.co/h8uWznhEpb pic.twitter.com/RVeQx2BTxP — Cambridge University (@Cambridge_Uni) 14 de marzo de 2018

La NASA también se ha sumado a los tributos al científico fallecido: “Recordando a Stephen Hawking, un renombrado físico y embajador de la ciencia. Sus teorías abrieron un universo de posibilidades que nosotros y el mundo estamos explorando. Que sigas volando como superhombre en microgravedad”.

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) 14 de marzo de 2018

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha tuiteado: "Espacio, allá voy, recordando al físico de fama mundial Stephen Hawking, quien nos mostró que no hay límites para lograr nuestros sueños. Nuestros pensamientos están con su familia”.

"Space, here I come" - remembering world renowned physicist Stephen Hawking, who showed us there are no limits to achieving our dreams. Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/52hpw0Tfwf — ESA (@esa) 14 de marzo de 2018

El astronauta británico Tim Peake, que pasó más de seis meses en el espacio en 2016, ha dicho que Hawking había inspirado a generaciones a "mirar más allá de nuestro propio planeta azul y expandir nuestra comprensión del universo".