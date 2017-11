¿La ciencia puede determinar cuál es la mejor canción de la historia?

Redacción ciencia

Hay canciones que uno las escucha y piensa que le llegan al alma, y como le llegan a uno, se cree que tocan a los demás. Pero no es así, a pesar de que muchas personas concuerden con ciertas melodías como la revelación de un mensaje oculto o el método para alimentar el alma, la percepción de la música no es la misma para todo el mundo.

Así lo determinaron neurocientíficos, quienes fueron consultados por el portal de tecnología Gizmodo, que trata temas de tecnología. Ellos se lanzaron a hacer la pregunta curiosos por el debate que se creó en Twitter en torno a la publicación del escritor ingléz Tom Cox.

"No hay una canción concreta que sea la mejor. La mejor canción es un concepto en constante cambio, teñido por el clima, la esperanza, la desilusión y la luna", se lee en el tuit. Sus seguidores no dudaron en lanzar sus hipótesis: Thinking about thinking de The bubble puppy, In a misty morning de Gene Clark, Suitcase de Badfinger, Anything de The Band, Africa de Toto, entre otras.

Aunque todas las canciones son buenas y muchos de los que participaron concordaron que la mejor canción era la de la banda de rock estadounidense Toto, la respuesta científica afirmó que no hay un método científico que logré comprobar cuál es la melodía que trascendió la historia de la música, pero lo más cercano que se puede hacer es medir la respuesta de las personas respecto a los sonidos.

"La mejor manera para evaluar una canción es aún humana. Podemos medir cómo las personas responden a las canciones de varias maneras, escáneres cerebrales, medidas de sustancias químicas en el cerebro, incluida la dopamina (hormona encargada de la respuesta motora). En realidad, medir el golpeteo del pie o los músculos de la sonrisa probablemente sea tan bueno como la mayoría de los 'métodos científicos'", le dice a Gizmodo Daniel Glaser, neurocientífico y director del la Galería de Ciencias del King's College de Londres.

El mismo científico habla sobre la posibilidad de determinar si una canción va a ser un hit a través de una red de deep learning que puede determinar y clasificar los gustos individuales para luego predecir su éxito. Otra investigadora, Amy Belfi, quien se enfoca en relaciones entre la música y el cerebro de la Universidad de Nueva York, afirma que la mayoría de las personas disfrutan de la música y son muy pocas la que no lo hacen. Y de la gente melómana, cada una de ellas, responde diferente a los tipos y géneros existentes.

De acuerdo a las precisiones científicas, ¿cuál es la canción que más disfruta escuchar?