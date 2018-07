Es economista y política de la ciencia

La colombiana que une al mundo con un satélite de la NASA

María Mónica Monsalve S.

Sabrina Delgado está encargada de crear una comunidad científica que use los datos que recolectará el ICESat 2, que será lanzado en septiembre de 2018. La misión tomará a 500 km de órbita datos sobre las capas de hielo y la superficie terrestre.

Cada cierto tiempo es normal encontrarse con noticias de cómo han venido cambiando las capas de hielo debido al cambio climático. En febrero de este año, algunos científicos confirmaron que el deshielo en la Antártica se está acelerando y, sin ir más lejos, la semana pasada el Ideam reportó que desde el 2010 los nevados de Colombia habían perdido 8,4 kilómetros cuadrados de extensión.

Parte de que podamos tener estos datos a la mano se debe a que hace 15 años la NASA lanzó un satélite artificial capaz de medir las masas de hielo de la Tierra: una misión que fue bautizada ICESat (Ice, Cloud, and Land Elevation Satellite). Pero como toda tecnología, este tenía su fecha de expiración, y en agosto del 2010 entró de nuevo a la Tierra, quemándose en el proceso. En septiembre de este año, desde la base de la Fuerza Aérea Vandenberg, en California, y a bordo del cohete Delta II, será lanzado su mejorado reemplazo: el ICESat 2, y una colombiana hace parte de la misión.

Sabrina Delgado es una especie rara. Una mujer que ha logrado mezclar dos campos que muchos ven incompatibles: la ciencia y la política. La precisión de los datos con la incertidumbre humana. Aunque nació en Bogotá se fue a vivir a Estados Unidos cuando sólo tenía ocho años, porque a su padre le salió un trabajo en telecomunicaciones con el Banco Mundial. Desde entonces ha dedicado su vida académica a estudiar un universo que desde pequeña le pareció fascinante: el del medio ambiente. Pero no en lo técnico, sino cómo manejarlo.

En la Universidad de Maryland estudió economía en recursos naturales y agricultura y unos años después, en la Universidad del Estado de Arizona, pero viviendo en Washington, hizo una maestría en política de ciencia y tecnología. De ahí vino su salto a la NASA. (Lea también: Estudiantes colombianos recolectan datos para la NASA)

“Mi consejero de tesis estaba en comunicación con dos científicas que estaban buscando a alguien que coordinara el programa de aplicaciones para la misión ICESat 2, y me pusieron en contacto”, cuenta.

Según su perfil en la página web del ICESat 2, su tarea como coordinadora de aplicaciones, que ejerce desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard, es “relacionarse con las comunidades de usuarios interesadas en explorar la utilidad y el valor social de los datos de ICESat 2”. Pero ella lo explica mejor: “Lo que hago es crear una red con científicos que puedan usar los datos recolectados por el satélite. Lo importante es que estos investigadores, a su vez, tengan relación con tomadores de decisiones para darles un uso práctico”.

Por ejemplo, uno de los 24 usuarios con el que el ICESat 2 ya hizo un enlace es el Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos. A este centro le sirven los datos de las superficies de hielo para sus sistemas de monitoreo, pero también comparte la información con el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo, que procesa los datos para las personas que están navegando en el mar. (Lea también: La Nasa, entre negar y creer en el cambio climático)

El trabajo de Sabrina Delgado, aunque no implica estar en el núcleo científico de la misión, es uno de los más importantes, pues uno de los grandes retos que tiene la ciencia a nivel mundial es que la investigación no se quede archivada, que la ciencia deje de ser un mundo aparte que no se conecta con lo que sucede en el “mundo real”.

ICESat 2, que no deja de ser una versión mejorada de su antecesor y que orbitará a 500 km de la superficie de la Tierra, tiene una inversión de US$1 billón. Además de tomar medidas de las capas de hielo recolectará datos sobre la superficie de la Tierra, como océanos y vegetación. “A diferencia del primero, que sólo tenía un rayo láser, el ICESat 2 tiene seis rayos distribuidos en tres pares, lo que mejora la cobertura”, comenta Sabrina, una economista y política que tiene claro que la ciencia tiene un propósito. “Lo lindo de la NASA es que mueve el lado científico, pero también se asegura de que se usen los datos. Los hace disponibles, abiertos y quiere que se usen efectivamente”. Con el ICESat 2 esto último es, precisamente, su misión.

[email protected]