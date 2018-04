La estación espacial china se desintegró en el Pacífico sur

Desde 2016 la nave Tiangong-1, el primer laboratorio que China envió al espacio, el gobierno de dicho país admitió que había perdido el control de la estación espacial. Por tal razón, a partir de ese momento se comenzó a hablar de cómo sería el impacto de esta "basura espacial" en la Tierra. (Puede leer: Estación espacial china llegará a la Tierra el domingo en la noche convertida en una bola de fuego)

Con una masa de 8.500 kilogramos y un tamaño similar al de un bus escolar, la estación se precipitaba a 25,000 kilómetros por hora sobre la Tierra. Por eso, de acuerdo a los cálculos de varias agencias espaciales, el laboratorio caería en la Tierra convertido en una bola de fuego tras cruzar la atmósfera a unos 26.000 kilómetros por hora. Y no se equivocaron.

El Tiangong-1 se desintegró este lunes al reingresar en la atmósfera de la Tierra en el sur del Pacífico a las 8:15 a.m., hora china, es decir, a las 7:15 p.m. del domingo en Colombia, informaron las autoridades espaciales chinas. Añadieron que la mayor parte de su estructura se destruyó durante el proceso de entrada, aunque algún resto pudo caer sobre el océano. (Le puede interesar: ¿Cuál es la probabilidad de que la estación espacial china caiga sobre su cabeza?)

NW of Tahiti - it managed to miss the 'spacecraft graveyard' which is further south! pic.twitter.com/Sj4e42O7Dc