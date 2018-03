La fórmula matemática con la que un analista de Harvard predice los Óscar

El matemático de la Universidad de Harvard Ben Zauzmer ha estado prediciendo a través de su modelo estadístico a los ganadores de Los Óscar durante los últimos siete años. Los aciertos de este analista, que trabaja midiéndo el puntaje del equipo de béisbol de los Dodgers en Los Ángeles, han cobrado fama dentro de la academia. Anoche, en la edición 90 de estos premios, el estadounidense anunció con éxito 20 de los 21 galadonados con la estatuilla.

Su modelo se basa en los datos que reúne por cada nominado. Con esa información, que consta de puntajes de las críticas, cuotas de apuestas y rendimiento de la película en otros premios previos a Los Óscar, el matemático de 25 años puede calcular la probabilidad de que un candidato se lleve el mayor premio de la industria del cine.

Tomado de Twitter del autor, @BensOscarMath

De esa manera, explicó Zauzmer para el diario The Telegraph, "utilizo las estadísticas para ponderar los resultados según como haya sucedido en esa categoría durante los años anteriores. Y finalmente, aplico esos pesos a los nominados de este año para tener la oportunidad de que cada competidor gane", concluyó el experto.

Así fue como acertó en ciertas categorías con toda confianza. Para Zauzmer, el ganador de Mejor Actor era, sin lugar a dudas, Gary Oldman. Las matemáticas le habían sugerido que el intérprete de Winston Churchill en la película "Las horas más oscuras" tuviera un 77,9 % de probabilidades de ganar.

Lo mismo ocurrió en la categoría Mejor Actriz. De acuerdo con la fórmula del norteamericano, Frances McDormand, la protagonista de Tres anuncios para un crimen, tenía una probabilidad de 75 %, la mayor entre sus contendoras para llevarse el galardón.

A la categoría a Mejor Película, por la que se peleaban nueve producciones, Zauzmer la bautizó como "la carrera más cercana en al menos dos décadas". Según su modelo, la obra de Guillermo del Toro superaba por seis puntos a la otra favorita de la academia. El 36,1 % de La forma del agua arrasó con los demás títulos.

The Best Motion Picture of 2017 is @ShapeOfWater!! What an incredible night for math at the #Oscars!!! My model ends the night at 20/21. I'd like to thank those I worked with at @THR and @nytimes this year, and of course, I'd like to thank @TheAcademy. pic.twitter.com/wRppMtDJ4M