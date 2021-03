La ingeniera Diana Trujillo recibe la Cruz de Boyacá

Mientras el Rover Perseverance amartizaba, la ingeniera aeroespacial colombiana Diana Trujillo lideró la primera transmisión de la NASA en nuestro idioma. Hoy recibió la Cruz de Boyacá.

El nombre de la caleña Diana Trujillo figura en una de las misiones más importantes de la NASA: MARS 2020, un proyecto con el que comenzarán una nueva exploración de Marte. Es la jefa del equipo de ingeniería del brazo robótico de Perseverance, el rover encargado de la investigación. Llegó a Estados Unidos con 17 años, 300 dólares y sin saber inglés.

Durante su carrera, fue seleccionada para ser parte del programa de la Academia de la Nasa, una pasantía de verano. Siguió sus estudios en la Universidad de Maryland para desempeñarse como gerente de operaciones de la academia en el departamento de educación de la Nasa. En 2007 fue la única latina en alcanzar un puesto ese año en la agencia.

Este lunes, el presidente Iván Duque le entregó a Diana Trujillo la Orden de Boyacá, una de las distinciones que otorga el país a sus ciudadanos.

“Gracias al trabajo de todo un equipo científico en el que está usted, está el nombre de Colombia en un proyecto que trasciende en inmensos campos, desde la geología hasta la medicina. Nos enorgullece que hoy usted esté recibiendo la máxima condecoración de nuestro país. Usted recibe esta orden en un año muy importante para nuestro país, año de la consolidación de resultados y objetivos de misión de sabios para profundizar la ciencia y tecnología colombiana”, dijo el presidente Iván Duque en la condecoración.

“Dios me ha enseñado a caminar con integridad, a no darme por vencida, a orar y a vivir con ganas todos los días. Esas enseñanzas terminan desde Colombia, con mi cultura, mis raíces, mi gente. Colombia contribuyó a mi vida y no se me olvida, y sigue contribuyendo: la importancia de los sueños, de vivir con ganas y de emprender los principios. Me recuerda que debo mantener el deseo de salir adelante, no solamente yo, sino todos los que me escuchan, porque vale la pena. A los exploradores del futuro: estoy feliz por el futuro que tienen adelante, por las áreas de la ciencia que estamos descubriendo hoy. Si mi misión de Perseverance descubre que no estamos solos en el universo, ustedes tienen una infinidad de descubrimientos para hacer. Crean en ustedes porque yo creo en ustedes. Muchas personas piensan que explorar el espacio es ser Einstein. Pero no es así. El camino no es fácil, pero siempre encontrarás personas que te apoyarán. No tienes que ser Einstein, sino tener curiosidad y perseverancia, porque tienen la posibilidad de alcanzar los sueños”, dijo Trujillo al ser condecorada.

¿De qué se trató la llegada de la Nasa a Marte?

A las 3:55 p.m del 18 de febrero, el Rover Perseverance de la NASA, el vehículo de exploración marciana más ambicioso que ha lanzado está agencia, llegó a Marte. Perseverance amartizó en el cráter Jezero -de unos 45 kilómetros de diámetro-, donde hace millones de años existía un lago. Su misión científica no se queda corta. En pocas palabras, el Rover, durante dos años en Marte -equivalentes a uno en la Tierra- explorará la diversidad geológica del lugar, evaluará su antigua habitabilidad, buscará signos de vida y taladrará algunas rocas que serán traídas a la Tierra por una futura misión de la NASA. Lea: Después de siete meses de viaje el rover Perseverance aterrizó por fin en Marte

Para lograrlo, el Rover, que ya rueda sobre la superficie marciana, está equipado con siete instrumentos. Uno de los que la NASA más resalta son las cámaras Mastcam-Z, que actuarán como los ojos de los científicos, ya que pueden hacer un acercamiento tan avanzado en la textura de las rocas, como para poder tener una idea de cómo son en 3D. Además, está la SuperCam, un robot láser que permitirá estudiar la mineralogía y química de esa fracción del planeta desde una distancia de siete metros. Para poder buscar signos de vida bacteriana que pudieron existir en Marte años atrás, el Rover también está equipado con Rimfax, una herramienta que permite penetrar la superficie marciana.

Durante la transmisión en vivo, Trujillo mostró el escenario latino e hispanohablante que se mueve dentro de la NASA. Habló con la española Sandra Hernández, quien trabaja con el Rover Optimism, una réplica de Perseverance que se queda en la Tierra y sirve para hacer pruebas de cómo reparar al Rover que ya se encuentra en Marte en caso de que se averíe. También nos presentó a Luz María Martínez, ingeniera física colombiana que estudia los ambientes de radiación de los cuerpos del sistema solar. Sabemos ahora quién es José Antonio Rodríguez Manfredi, el español detrás de MEDA, la estación ambiental que viaja a bordo de Perseverance. Saludaron Juanes, Carla Morrison y personajes de Plaza Sésamo que nos inspiraron a ser curiosos desde pequeños.