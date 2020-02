La NASA abre convocatoria para contratar nuevos astronautas, ¿qué pide?

La agencia espacial estadounidense lanzó un llamado a nuevos candidatos para su próxima promoción de astronautas. Entre los requisitos están: ser estadounidense y tener una maestría en una disciplina científica, tecnológica, de ingeniería o de matemáticas, ser médico o piloto. (Puede leer: Despegó la misión Solar Orbiter rumbo al Sol)

Según informó, se aceptarán postulaciones del 2 al 31 de marzo, pero la selección final se realizará hasta mediados de 2021. Asimismo, quienes sean admitidos seguirán un entrenamiento de dos años o más.

Did last month's ‍‍ graduation make you daydream about your own out-of-this-adventure? Now’s your chance to #BeAnAstronaut! Applications for the next #Artemis astronaut class will be accepted from March 2-31.



Find requirements, FAQs & advice at https://t.co/3X3Nv28XDa. pic.twitter.com/Dj5ywV4UrJ