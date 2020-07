La NASA estudiará las estrellas desde un inmenso globo estratosférico

ASTHROS observará la luz infrarroja lejana o luz con longitudes de onda mucho más largas de lo que es visible para el ojo humano. Para ello, alcanzará una altitud de aproximadamente 40 kilómetros, cuatro veces más alto que los aviones comerciales.

La NASA está desarrollando una nueva misión que llevará en globo a la estratosfera un telescopio de 2,5 metros, para observar el cosmos en longitudes de onda de luz que no son visibles desde el suelo. Tentativamente planeado para lanzarse en diciembre de 2023 desde la Antártida, ASTHROS (Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submillimeter-wavelengths) pasará unas tres semanas a la deriva en las corrientes de aire sobre el helado continente del sur y logrará varias primicias en el camino.

Gestionado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, ASTHROS observa luz infrarroja lejana o luz con longitudes de onda mucho más largas de lo que es visible para el ojo humano. Para hacer eso, ASTHROS necesitará alcanzar una altitud de aproximadamente 40 kilómetros, cuatro veces más alto que los aviones comerciales, informa la NASA en un comunicado.

Aunque todavía está muy por debajo del límite del espacio (aproximadamente 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra), será lo suficientemente alto como para observar longitudes de onda de luz bloqueadas por la atmósfera de la Tierra.

El equipo de la misión recientemente dio los últimos toques al diseño de la carga útil del observatorio, que incluye su telescopio (que captura la luz), su instrumento científico y subsistemas tales como los sistemas electrónicos y de enfriamiento. A principios de agosto, los ingenieros de JPL comenzarán la integración y las pruebas de esos subsistemas para verificar que funcionan como se espera.

Si bien los globos pueden parecer una tecnología anticuada, ofrecen ventajas únicas de la NASA sobre las misiones terrestres o espaciales. El Programa Científico de Globos de la NASA ha estado operando durante 30 años en la Instalación de Vuelo Wallops en Virginia. Lanza de 10 a 15 misiones al año desde ubicaciones en todo el mundo en apoyo de experimentos en todas las disciplinas científicas de la NASA, así como con fines de desarrollo tecnológico y educación.

Un globo del tamaño de un campo de fútbol

ASTHROS, elevado por un globo del tamaño de un campo de fútbol, llevará un instrumento para medir el movimiento y la velocidad del gas alrededor de las estrellas recién formadas. Durante el vuelo, la misión estudiará cuatro objetivos principales, incluidas dos regiones de formación estelar en la galaxia de la Vía Láctea.

También detectará y mapeará por primera vez la presencia de dos tipos específicos de iones de nitrógeno (átomos que han perdido algunos electrones). Estos iones de nitrógeno pueden revelar lugares donde los vientos de estrellas masivas y explosiones de supernovas han reformado las nubes de gas dentro de estas regiones de formación estelar.

ASTHROS hará los primeros mapas detallados en 3D de la densidad, velocidad y movimiento del gas en estas regiones para ver cómo los gigantes recién nacidos influyen en su material placentario. Al hacerlo, el equipo espera obtener información sobre cómo funciona la retroalimentación estelar y proporcionar nueva información para refinar las simulaciones por computadora de la evolución de las galaxias.