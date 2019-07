La radiación no aumentó el riesgo de cáncer y enfermedades cardíacas entre los astronautas

Víctor Roman - Agencia N+1

La mortalidad por cáncer y enfermedades cardiovasculares en los astronautas no se asoció con el aumento de las dosis de radiación que reciben durante los vuelos espaciales. Esta es la conclusión de científicos rusos y estadounidenses, después de analizar los datos de salud de 301 astronautas y 117 cosmonautas. Los resultados fueron presentados en Scientific Reports.

Una persona en una nave espacial se ve afectada por varios factores potencialmente destructivos, uno de los cuales es la radiación ionizante. Durante un año en el espacio, una persona puede obtener una dosis de 30-50 rayos X (centivert) hasta un Sievert. En la Tierra, la dosis recibida durante el mismo tiempo será diez veces menor. (Lea: ¿Qué es lo que más afecta a los astronautas en el espacio?)

Riesgos de ser astronauta

Ahora, científicos bajo la dirección de Robert J. Reynolds de Mortality Research & Consulting e Igor B. Ushakov de la Burnazyan Federal Medical Biophysical Center decidieron determinar si la radiación cósmica conlleva riesgos adicionales para el sistema cardiovascular del astronauta o cáncer.

Con este fin, los investigadores han recopilado datos de fuentes abiertas sobre 301 astronautas y 117 cosmonautas. La muestra incluyó a los que hicieron el primer vuelo desde 1959 hasta el 31 de julio de 2018 (astronautas) y desde 1961 hasta el 31 de diciembre de 2017 (cosmonautas).

El tiempo promedio de observación fue de 24 años para los astronautas y 25 años para los astronautas. Desde 1959, 53 astronautas y 36 astronautas de la muestra murieron. Los investigadores especificaron la causa de la muerte y, basándose en los datos recopilados, construyeron curvas de supervivencia de Kaplan-Meier, en las que se puede tener en cuenta la muerte por diversos factores.

Si una dosis aumentada de radiación afectaría la mortalidad por cáncer y enfermedades cardiovasculares, esta se notaría en las curvas. Sin embargo, las tasas de mortalidad por estas causas, a juzgar por las gráficas obtenidas, no dependían unas de otras. Esto significa que el cáncer y las enfermedades del corazón se desarrollaron, no a partir de un factor (radiación ionizante), sino de diferentes. (Puede leer: La NASA cancela el primer paseo espacial femenino por falta de trajes para las astronautas)

De los estadounidenses que han estado en el espacio, la mayoría de los casos murieron por tumores malignos (30,2%, 16 personas) y los rusos por enfermedades cardiovasculares (50%, 18 personas). Esta es una diferencia notable, pero aún no es suficiente para hablar sobre el efecto de la radiación en la frecuencia de estas causas de muerte.

La selección para ser astronauta

Se puede preguntar si es correcto comparar la frecuencia de las enfermedades del sistema cardiovascular en hombres promedio con personas con una salud obviamente mejor que superaron con éxito la selección para ser cosmonauta.

Uno de los autores del estudio, el académico Igor Ushakov, confirma que hay una influencia de la selección en los resultados, pero señala que es difícil medirla cuantitativamente. En su trabajo, presentado en diciembre de 2018 en la XVII Conferencia sobre biología espacial y medicina aeroespacial, se demostró que el riesgo de que los astronautas mueran por todas las causas es menor que sus compañeros habituales.

Sin embargo, no se selecciona a los astronautas por su resistencia a la radiación, dijo Ushakov. Por lo tanto, no hay razón para creer que la radiación ionizante los afecta de manera diferente a otras personas. (Podría leer: La expresión del ADN de un astronauta cambió tras un año en el espacio)

Por lo tanto, el resultado principal del estudio no se cuestiona. Al parecer, la radiación cósmica, al menos a corta distancia de la Tierra, no tiene un efecto notable en la salud del corazón y los vasos de los astronautas y no aumenta el riesgo de cáncer. Aunque la imagen sí puede ser diferente para los vuelos de larga distancia.

La radiación ionizante puede afectar la función del sistema nervioso. Los experimentos en ratones sugieren que el trabajo del hipocampo y la corteza cerebral se ve afectado si los animales están expuestos a núcleos completamente ionizados de oxígeno y titanio en dosis como en un vuelo espacial a largo plazo.