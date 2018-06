A las 3 a.m usuarios de Twitter piensan más en religión y muerte

María Cervantes

El estado de ánimo de los usuarios de Twitter puede estar relacionado con la hora del día, informan científicos en un nuevo estudio en la revista PLoS ONE. Un análisis de 800 millones de registros mostró que entre las 3 y 4 de la madrugada, las personas reflexionan sobre la religión y la muerte, mientras que a primera hora de la mañana la gente suele pensar analíticamente.

Los autores del nuevo trabajo bajo la guía de Fabon Dzogang decidieron analizar tuits para descubrir cómo cambia el estado psicoemocional de las personas durante el día. Durante cuatro años, desde enero de 2010 hasta octubre de 2014, los científicos recolectaron mensajes de los usuarios que viven en las 54 ciudades más grandes del Reino Unido. La muestra final incluyó alrededor de 800 millones de tuits y 7.000 millones de palabras.

Los resultados mostraron que el tiempo entre las 3:00 de la madrugada y las 10:00 de la mañana está asociado con cambios importantes en el estado mental de una persona. Una de las explosiones importantes se observa entre las 3 y las 4 de la madrugada. Al comenzar este periodo, los usuarios escriben publicaciones relacionadas con la categoría "muerte" y, al final, relacionadas con la religión. Durante este período, las personas también experimentan pocas emociones placenteras.

Al comienzo de la jornada laboral de lunes a viernes, entre las 6 a.m. y las 10 a.m. en la cima se encuentra el pensamiento analítico. Los usuarios reflexionan sobre logros, riesgos, recompensas, problemas personales. Asimismo, se observa un mal humor, pero que en el fin de semana es reemplazado por uno más positivo. El momento más feliz es el domingo por la mañana, pero a medida que nos acercamos a la noche, el estado de ánimo de la gente disminuye gradualmente.

Los autores sugieren que los patrones observados pueden explicarse por ritmos circadianos, aunque no niegan la posibilidad de la influencia de otros factores. El estudio no estableció una relación causal, pero se observa un aumento en el pensamiento analítico cuando el nivel de cortisol en el cuerpo debe crecer rápidamente y el nivel de serotonina disminuye. La concentración máxima de cortisol, que moviliza los recursos del cuerpo en respuesta al estrés, se observa solo entre las 6 a.m. y las 10 a.m. Por el contrario, los pensamientos de muerte y religión en los seres humanos aparecen cuando la actividad de la serotonina está en su punto máximo, y el nivel de cortisol en el cuerpo es mínimo.

De acuerdo con una investigación de la Universidad de Ginebra (Suiza), la Universidad de Bath, la Universidad Claude Bernard de Lyon, la EPFL, la Universidad de Surrey y el Instituto de Ciencias de la Salud de Nestlé, nuestro reloj circadiano, que regula una serie de funciones orgánicas como la digestión y el sueño, se sincroniza a partir del trabajo en nuestros músculos.

Esta noticia ha sido publicada originalmente en N+1, ciencia que suma.