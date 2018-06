Las abejas entienden el concepto de "cero", según estudio

- Redacción Vivir

Las abejas pueden discernir que “nada” es distinto a “algo”. También pueden ubicar el cero al final de una secuencia numérica. Estos fueron los hallazgos de un estudio conducido por investigadores franceses y australianos de la Universidad de Melbourne (Australia) y la Universidad de Toulouse, publicado esta semana en la revista Science.

Estudios anteriores ya habían dado pista de la inteligencia de las abejas. En 2017, se demostró que las abejas melífera (Apis mellifera) pueden contar hasta cuatro objetos, “pero este estudio es el primero en sugerir que los insectos pueden comprender conceptos abstractos”, dice Larsh Chittka, biólogo conductual de la Universidad Queen Mary de Londres, a la revista Nature. "He dicho en repetidas ocasiones que no me sorprende ningún comportamiento inteligente mostrado por las abejas, pero este me sorprendió incluso a mí", dice Chittka, quien el año pasado mostró que los abejorros (Bombus terrestris) pueden aprender a tirar una pelota hacia un objetivo viendo a sus compañeras abejas hacerlo. (Lea también: Unión Europea prohíbe tres pesticidas para proteger a las abejas)

Al demostrar que incluso los cerebros pequeños pueden comprender conceptos complejos y abstractos, el hallazgo sorpresa abre la posibilidad de nuevos enfoques más simples para desarrollar la Inteligencia Artificial, apunta el portal de ciencia Phys. Por otro lado, la habilidad de etender y aplicar ecuencias numéricas, apunta los investigadores, puede darle a las abejas una ventaja con respecto a otros insectos en, por ejemplo, la navegación o el reconocimiento de diferentes características de las flores que polinizan.

Para determinar si las abejas de miel son capaces de captar el concepto de la nada, o de cero, los investigadores las atrajeron a las abejas a una pantalla con tarjetas blancas, cada una con dos o cinco formas oscuras. Algunas abejas recibían una gota de agua dulce cada vez que volaban a la tarjeta que mostraba menos objetos, y otras eran recompensadas cada vez que elegían la tarjeta que mostraba más artículos. Después de un día de entrenamiento, los investigadores introdujeron cartas con uno o ningún objeto. Las abejas fueron consistentemente capaces de reconocer las tarjetas en blanco como aquellas con el menor número de formas. (Le puede interesar: Una casa para abejas en pleno centro de Bogotá)

Las abejas demostraron una comprensión similar a la de los animales como el loro gris africano, los primates no humanos e incluso los niños en edad preescolar. El profesor asociado Adrian Dyer, de la Universidad de Melbourne, Australia, dijo que el número cero era la columna vertebral de las matemáticas modernas y los avances tecnológicos.

"Cero es un concepto difícil de entender y una habilidad matemática que no es fácil: a los niños les toma unos años aprender", dijo Dyer, a la revista Phys. "Durante mucho tiempo creímos que solo los humanos tenían la inteligencia para entender el concepto, pero investigaciones recientes han demostrado que los monos y las aves también tienen el cerebro para ello.

“Entienden alguna suerte de distancia numérica”, dice la autora del estudio y biólogo de la Universidad de Melbourne, Scarlett Howard. “Eso es un paso importante para entender la nada”.